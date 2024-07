60 ans après sa sortie, cet immense western avec Clint Eastwood va avoir un remake

Premier volet de la trilogie du dollar de Sergio Leone, "Pour une poignée de dollars" va avoir droit à un remake. Il va désormais falloir trouver un acteur pour prendre la suite de Clint Eastwood.

Clint Eastwood, révélé avec Pour une poignée de dollars

Acteur et réalisateur de légende, Clint Eastwood a marqué les esprits à travers une variété de rôles. Au début de sa carrière, c'est surtout dans le genre du western qu'on le voyait. C'est d'ailleurs ce qui l'a révélé, avec les westerns spaghetti de Sergio Leone. On doit à celui-ci la trilogie du dollar : Pour une poignée de dollars (1964), Et pour quelques dollars de plus (1965) et Le Bon, la Brute et le Truand (1966). Trois films où Clint Eastwood incarne un homme mystérieux, pas très bavard, mais plutôt bon lorsqu'il faut dégainer. Dans le premier, il se montre bien malin pour monter deux clans l'un contre l'autre.

Le remake d'un remake

On pourrait penser qu'il serait difficile de passer après l'acteur. Et pourtant... 60 ans se sont écoulés depuis la sortie de Pour une poignée de dollars (en 1964 en Italie, en 1966 en France), et voilà qu'Hollywood a décidé d'en faire un remake. Un choix amusant quand on sait que le film était un remake non officiel de Yojimbo (1961) d’Akira Kurosawa. À l'époque, les producteurs n'avaient pas acheté les droits du film japonais pour une adaptation, pensant qu'il ne s'agirait pas d'un si grand succès. Sauf que Pour une poignée de dollars a été distribué dans le monde et au Japon, menant ensuite à un procès - raison pour laquelle le long-métrage n'est sorti qu'en 1967 aux États-Unis.

D'après Deadline, la société Euro Gang Entertainment a décidé de s'associer à FPC et Jolly Films (qui a produit le premier film) pour développer un remake de Pour une poignée de dollars. Le média américain a précisé qu'il n'était pas encore certains que le long-métrage soit en langue anglaise, mais que cela restait très probable. Le projet n'en est qu'à ses débuts et rien n'a été révélé sur les membres de la réalisation, de l'écriture ou du casting. Il faudra donc patienter avant de savoir si ce projet tient la route. Mais la présence d'Euro Gang Entertainment peut être un gage de sérieux puisque la société a récemment produit Those About to Die, l'ambitieuse série de Roland Emmerich sur des gladiateurs.

Enfin, rappelons qu'en 2020, un remake de Pour une poignée de dollars avait été évoqué, mais pour une version série qui n'a pas vu le jour.