"Pourquoi Jack doit-il mourir à la fin ?" : James Cameron s'explique sur la fin controversée de Titanic

James Cameron, actuellement de passage à Paris, a répondu à la question que tous les fans de "Titanic" se posent : pourquoi Jack devait-il absolument mourir à la fin du film ?

Titanic : une fin qui fait toujours débat

Sorti il y a plus d'un quart de siècle, Titanic de James Cameron s'est imposé comme l'un des films les plus emblématiques, et lucratifs, de l'histoire du cinéma. Porté par Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, le film retrace la tragédie historique du RMS Titanic tout en tissant une romance intemporelle entre Jack Dawson et Rose DeWitt Bukater, deux âmes provenant de milieux sociaux diamétralement opposés, qui se rencontrent par hasard, et tombent amoureux sur le paquebot maudit.

La fin du film, où le Titanic sombre dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord, est marquée par la séparation tragique de Jack et Rose. Après que le navire a fait naufrage, Jack aide Rose à monter sur une porte dérivant dans l'eau, suffisamment grande pour supporter le poids d'une personne, mais pas de deux (même si cela continue à faire débat). Sacrifiant sa vie pour la survie de Rose, Jack succombe finalement au froid glacial, tandis que Rose finit par monter dans un des canots de sauvetage qui a fait demi-tour à la recherche de survivants.

James Cameron dit pourquoi Jack devait mourir

Actuellement à Paris pour l'ouverture de son exposition à la Cinémathèque française (où l'on peut d'ailleurs découvrir le dessin de Rose que dessine Jack en vrai, ainsi que de nombreux autres trésors), James Cameron a été interrogé sur la fin tragique de Jack dans Titanic par nos confrères du Parisien. Et il explique pourquoi le personnage incarné par Leonardo DiCaprio devait mourir à l'issue de son long-métrage :