Pourquoi Mahershala Ali veut-il absolument incarner Blade au cinéma ?

Le comédien Mahershala Ali est très heureux de reprendre le rôle de Blade, initialement détenu par Wesley Snipes. L'acteur oscarisé est très excité, et explique son attrait particulier pour le personnage.

Mahershala Ali : un acteur hors pair

Mahershala Ali, vous l'avez croisé dans de nombreuses productions américaines ces dernières années. En 19 ans de carrière, le comédien s'est imposé comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération, notamment grâce à sa prestation remarquée dans l'excellent Moonlight, qui lui a valu son premier Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle. Dernièrement, Mahershala Ali a fait grande impression dans la saison 3 de True Detective, dans Green Book (avec un second Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à la clé), ou encore en grand méchant dans Alita : Battle Angel. De plus, il connaît déjà l'univers Marvel puisqu'il campait Cottonmouth dans la série Luke Cage. Ce qu'il aimerait par dessus tout maintenant, c'est rejoindre le Marvel Cinematic Universe en tant que Blade.

Blade : bientôt le retour du personnage culte ?

Blade est un personnage célèbre de l'univers Marvel. Anti-héros, mi-homme mi-vampire, il protège le monde des vivants de la menace ancestrale des suceurs de sang. Il est créé en 1973 par Marv Wolfman et Gene Colan. Le personnage rencontre un certain succès ce qui entraîne la production d'une adaptation cinématographique en 1998, sous la direction de Stephen Norrington. Wesley Snipes endosse le rôle, et reviendra pour deux suites. Le deuxième opus a été d'ailleurs réalisé par un certain Guillermo Del Toro. En tout, la trilogie a rapporté plus de 417 millions de dollars de recettes au box-office. Le personnage a par la suite été dérivé à travers une série TV largement oubliable portée par Sticky Fingaz. Maintenant, Marvel Studio devrait prochainement ramener le personnage sur le devant de la scène, à travers son propre film, qui sera vraisemblablement porté par Mahershala Ali.

En tout cas, c'est un rôle qui tient énormément à cœur le comédien. L'année dernière, Kevin Feige a officialisé la présence de Mahershala Ali dans le futur film Blade lors du comic-con de San Diego. Aujourd'hui, la production est sur le point de débuter puisque Marvel Studios est à la recherche de scénaristes pour mener à bien le projet. En tout cas, c'est une véritable bénédiction pour Mahershala Ali qui voulait absolument ce rôle. Il était intéressé pour camper Blade depuis sa participation à Luke Cage en 2016. C'est en tout cas ce qu'il déclare au micro du podcast The Tight Rop :

Lorsque je faisais Luke Cage, j'ai demandé à mon agent ce qu'ils prévoyaient avec Blade. Parce que je continuais d'entendre certaines rumeurs, qu'ils essayaient de ramener le personnage sur le devant de la scène. C'était excitant de pouvoir tourner dans une production Marvel pour le petit écran, mais mon objectif a toujours été le cinéma. Il y a eu un long processus, notamment pour l'acquisition des droits. Marvel Studios voulait initialement dériver Blade en série TV, avant de se pencher sur un film.

Une connexion particulière avec Wesley Snipes

Outre l'intérêt que porte Mahershala Ali au personnage de Blade, c'est également l'idée de succéder à Wesley Snipes qui le pousse à endosser cette responsabilité. En effet, Mahershala Ali est un grand fan du comédien :

J'ai définitivement un lien avec Wesley Snipes, du moins dans mon propre esprit. Quand j'étais au lycée, les gens plaisantaient et disaient que je ressemblait à Wesley. C'est ma participation à Luke Cage qui a fait germer cette idée. J'étais énormément inspiré par Wesley Snipes. Je voulais vraiment assumer ce rôle. J'aime que ce soit plus sombre, cet élément m'attirait beaucoup.

Pour le moment, on ne sait pas encore grand chose de Blade. Le format devrait finalement être un film, selon les désirs de Mahershala Ali, et s'inscrire dans la phase 5 du Marvel Cinematic Universe, sans pour autant avoir de date précise. En tout cas, Mahershala Ali est un excellent choix, adoubé par Wesley Snipes lui-même.