Pourris gâtés : excellente nouvelle après son carton sur Netflix

Après avoir cartonné dans le monde sur Netflix, la comédie "Pourris gâtés" connaît de nouveau un gros succès en France. Et le réalisateur a confié que ce succès pourrait le conduire à offrir une suite à ce film qui n'avait pourtant pas rencontré un triomphe lors de sa sortie au cinéma.

Pourris gâtés : le carton surprise sur Netflix

Lors de sa sortie au cinéma en 2021, la comédie Pourris gâtés signée Nicolas Cuche avec Gérard Jugnot, Camille Lou et Artus, n'avait pas connu un énorme succès (430 000 entrées). Mais son arrivée sur Netflix a changé la donne. Seulement trois mois après sa sortie au cinéma en France, le film a débarqué sur la plateforme au logo rouge dans le monde, et le carton a été immédiat.

Ainsi, Pourris gâtés avait tellement plu à l'international, que la comédie était entrée, à l'époque, dans le Top 10 des films en langue non-anglaise les plus regardés de l'histoire de Netflix. Un succès aussi grand qu'inattendu.

Pour rappel, le film raconte l’histoire de Francis Bartek (Gérard Jugnot), un riche industriel veuf qui a élevé ses trois enfants dans le luxe et l'opulence. Ses enfants, Stella (Camille Lou), Philippe (Artus) et Alexandre (Louka Meliava), sont devenus des adultes capricieux, irresponsables et totalement dépendants de la fortune familiale.

Fatigué par leur manque de maturité et d’indépendance, Francis décide de leur donner une leçon. Il met en place un stratagème : il fait croire à ses enfants qu’il a tout perdu et qu’ils sont désormais ruinés. Obligés de quitter leur vie de rêve, les trois frères et sœurs doivent alors apprendre à vivre sans argent, à travailler, et à se débrouiller dans un monde dont ils ignorent tout.

Le réalisateur annonce une bonne nouvelle

Ces dernières semaines, Pourris gâtés est arrivé sur Netflix en France. Et une fois encore, le succès a été au rendez-vous ! Le film n'a ainsi pas quitté la première place du Top 10 France depuis sa mise en ligne, et s'est même offert le luxe de détrôner le film Uglies, numéro 1 dans le monde ! À l'heure où nous écrivons ces lignes, Pourris gâtés est toujours à la première place des films les plus visionnés de Netflix France.

Interrogé sur ce magnifique succès par nos confrères de Télé-Loisirs, le réalisateur Nicolas Cuche s'est réjoui de la "chance" que les plateformes offrent pour donner d'autres vies à son long-métrage. Et ce succès immense grâce à Netflix pourrait lui permettre de faire une suite !

En effet, il a déclaré qu'il avait déjà écrit la suite : "Oui, il y a la volonté de faire Pourris gâtés 2, grâce à ce succès. La suite est écrite, je l’ai écrite avec mon co-scénariste, Laurent Turner. "

Cependant, il reste prudent quant à la faisabilité du projet, notamment en raison de son casting, qui est depuis, très occupé : "Entre la volonté de le faire et le fait que cela se fasse vraiment, il y a parfois un fossé, donc nous verrons."