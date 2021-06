Power Rangers : le reboot prêt à sortir en 2023 ?

Quoi qu’on puisse en penser, « Power Rangers » est une franchise solide qui a notamment fait ses preuves à la télévision. C’est pour cela qu’une nouvelle adaptation ciné est toujours d’actualité, après la première qui avait vu le jour en 2017. Ce "Power Rangers" « reboot » pourrait même arriver dans nos salles, plus tôt que prévu.

Go, go Power Rangers !!!

Depuis le milieu des années 70, un sous-genre populaire secoue les têtes de millions de téléspectateurs japonais : les sentai. Ces séries, composées d’héros costumés contrôlant des robots géants, connaissent un immense succès qui dépasse notamment les frontières du pays du soleil levant. On se souvient notamment de shows tels que Bioman, Maskman ou bien encore Liveman qui ont fait les joies du Club Dorothée et de la splendide voix de Bernard Minet.

Les sentai inspirent surtout les Etats-Unis qui, en 1993, vont lancer leur propre équipe de super-héros : les Power Rangers. Critiquée par les puristes du genre, la série connaît pourtant la gloire, au point d’être toujours diffusée à la télévision. En effet, elle en est actuellement à sa 29e saison, intitulée sobrement Power Rangers : Dino Fury.

En 2017, une tentative de reboot ciné était sortie dans les salles, avec la volonté de rallier à la fois les fans de l’œuvre et un public plus « mature ». Si la bande-annonce laissait présager un Power Rangers dark, le résultat ne fut pas du tout le même à l’écran. Résultat : un massacre de la critique, des fans, ainsi qu’un échec commercial.

Power Rangers ©Lionsgate

Une nouvelle adaptation tente donc de faire table rase du passé, avec un ambitieux projet digne du MCU.

Une sortie déjà programmée

Erreur volontaire ou involontaire ? Toujours est-il que la date de sortie du film a été divulguée par le biais du site Web LICENSINGCON. Power Rangers sortira donc en 2023. On rappelle que c’est Jonathan Entwistle qui a été sollicité pour diriger ce projet, incluant des voyages dans le temps ainsi qu’un univers connecté qui reliera la télévision et le cinéma.

Nick Meyer et Michael Lombardo, respectivement président et directeur d’Entertainment One (société de distribution d’Hasbro qui détient la franchise Power Rangers) n’ont d’ailleurs pas tari d’éloges sur Entwistle dans un communiqué commun :

Jonathan a une vision incroyable pour cette franchise emblématique. C’est de très loin le bon architecte pour nous rejoindre, alors que nous tentons de la réinventer à la télévision et au cinéma. Nous sommes impatients de travailler avec les conteurs les plus talentueux qui pourront construire de réels univers autour des marques préférées des fans d’Hasbro.

Rappelons qu’en plus de l’acquisition récente de la licence Power Rangers, la société américaine a également accéléré la tendance avec deux autres licences phares : Transformers, dont le prochain film est en cours de production, et G.I. Joe qui verra prochainement son spin-off apparaître : Snake Eyes.