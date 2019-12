Power Rangers : un réalisateur pour le reboot ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Le studio Lionsgate s’y est essayé mais s’est vautré avec son film « Power Rangers ». Hasbro et la Paramount pensent que la licence a du potentiel au cinéma et veulent tenter leur chance. Un reboot est sur les rails avec déjà quelqu’un en négociations pour la mise en scène.

Avec ses 100 millions de dollars de budget et un score au box-office mondial qui arrive tristement à hauteur de 142 millions, on peut effectivement parler de retentissant flop pour la dernière adaptation de Power Rangers au cinéma. Lionsgate avait misé sur Dean Israelite à la réalisation, un choix qui ne sentait pas bon avant même qu’on puisse voir le film. Craintes confirmées une fois que ça a pu être le cas. Mais il a été question à plusieurs reprises d’un nouvel essai. C’est d’abord l’idée d’une suite qui était évoquée, puis on a finalement compris qu’on se dirigeait plutôt vers un reboot, afin de mettre à la poubelle tout ce qui a été (mal) fait en 2017 et de repartir, si possible, sur des bases saines.

Un nouveau casting et un réalisateur en négociations

Ce second cas de figure est en train de se concrétiser à en croire le média américain Variety, qui annonce que Jonathan Entwistle est en négociations pour devenir le metteur en scène. Son plus gros fait d’armes est son travail sur la géniale série The End of the F***ing World. Créateur du show britannique à découvrir sur Netflix chez nous, on a pu le voir opérer à la réalisation sur plusieurs épisodes et, plus globalement, comme producteur exécutif. S’il accepte de monter à bord, il devra composer avec un script signé Patrick Burleigh. Le scénariste a été rapidement engagé une fois qu’Hasbro a récupéré les droits détenus par Lionsgate et que la firme a trouvé en la Paramount un studio pour l’accompagner.

Pour faire oublier le ratage d’il y a deux an, le précédent casting va passer à la trappe afin de laisser la place à de nouvelles incarnations. Le choix des acteurs sera un gros point où il ne faudra pas se louper ! En cas de réception plus positive et d’un box-office qui a meilleure gueule, ce Power Rangers pourrait être le début d’une série de films. Par rapport à la fois précédente, le nom de Jonathan Entwistle est un gage de curiosité qui donne envie d’en voir plus. Aucun élément sur le scénario n’est connu ni même une date de sortie.