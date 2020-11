Predator : le nouveau film devait être un secret (et c'est loupé)

Deux ans après la réception plus que mitigée de "The Predator", l'alien va revenir au cinéma ! L'existence d'un nouveau film réalisé par Dan Trachtenberg a été révélée. Sauf que ce projet devait être secret et l'affiliation à la franchise n'aurait été découverte qu'au dernier moment par le public.

Un cinquième film Predator verra le jour

Le Predator appartient à la caste des monstres de cinéma qui ont une aura particulière. Chaque apparition de sa part est toujours scrutée, même si la déception est plus souvent de mise. Passé un film inaugural grandiose, l'alien est revenu dans une suite différente et loin d'être complètement ratée. Puis, on l'a vu se frotter au xénormorphe par deux fois, avant de s'illustrer dans Predators et The Predator. Sa dernière sortie, devant la caméra de Shane Black, n'a pas forcément convaincu.

The Predator ©2018 Twentieth Century Fox

C'est avec une certaine surprise donc qu'on a appris en fin de semaine dernière qu'un nouveau projet était sur le feu. Le scénariste Patrick Aison et le metteur en scène Dan Trachtenberg travaillent sur un ajout à la franchise, qui ne s'inscrira pas dans la continuité du précédent long-métrage. Rien de surprenant, au vu des retours du public et d'un score au box-office moyen (160 millions de dollars, pour un budget de quasiment 90 millions hors frais marketing). Le réalisateur est connu pour 10 Cloverfield Lane, habile thriller post-apocalyptique qui était connecté à l'univers de Cloverfield. Sur le papier, il semble assez qualifié pour s'embarquer dans une telle aventure. Mais la pression sera plus grande car il traitera un monstre ancré fermement dans la pop culture.

Un projet qui devait être secret

À la suite de l'annonce par la presse américaine, Dan Trachtenberg a réagi via son compte Twitter pour marquer sa déception. Le film est bel et bien en préparation mais il était prévu que ce soit une surprise totale ! L'intéressé dit avoir travaillé sur le sujet depuis quasiment quatre ans et son objectif était que personne ne sache qu'un nouveau film Predator était fait jusqu'au dernier moment. Une démarche à la Split, qui n'a jamais été vendu comme une suite d'Incassable durant sa promotion. Et l'effet de surprise était fou quand on a découvert la connexion pendant la projection.

On aurait aimé que le fin mot de l'histoire ne soit pas révélé par la presse. Juste pour voir comment la promotion aurait géré ce secret. L'exercice n'est pas simple, il faut donner envie aux gens d'aller en salle sans leur dire précisément ce qu'ils vont voir. À l'heure où les trailers en montrent beaucoup (trop ?), l'exercice aurait été justement d'en dire le minimum.

Maintenant que le secret est connu de tous, il n'en reste pas moins que l'on attend juste un bon film qui soit à la hauteur du Predator. Son positionnement dans la saga pourrait être original car des rapports annoncent que le scénario ne se déroulerait pas de nos jours, mais dans le passé et avec une héroïne amérindienne qui doit faire ses preuves auprès des siens. Quoi de mieux que de défoncer un Predator pour prouver son courage ? Un projet intitulé Skulls est en développement chez Disney (détenteur des droits du personnage suite au rachat de la Fox) depuis un moment, avec le même pitch sans Predator au milieu. Tout porte à croire que tout ça est lié.

Rien n'est encore confirmé mais ce n'est pas la première fois qu'une envie de faire un saut en arrière dans le temps est évoqué pour un film. Après Predator 2, il a été envisagé de faire un film qui expliquerait comment les aliens ont obtenu le pistolet datant du XVIIIème siècle. Ce dernier est offert à Harrigan pour le récompenser d'avoir vaincu son adversaire. Si ce contexte autour des Amérindiens est confirmé, nous aurions un retour à la formule du Predator original, avec une traque en milieu sauvage.