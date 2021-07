Predator : on en sait plus sur le prochain film de la franchise

La franchise "Predator" prépare son retour avec un long-métrage qui aurait pu rester secret. Maintenant que tout le monde est au courant de ce qui se trame, le titre officiel se confirme et des nouvelles informations viennent d'être révélées.

Predator : un nouveau film sur les rails

Monstre mythique du cinéma, le Predator n'a pas toujours été utilisé avec bon goût. Passé l'inaugural chef d'œuvre de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger, on a eu à boire et à manger au sujet des chasseurs de l'espace. Le dernier exemple qui vient appuyer nos dires est le très moyen The Predator de Shane Black. La licence est désormais détenue par Disney depuis le rachat de la Fox. Mais n'allez pas croire que la firme aux grandes oreilles ne compte pas exploiter l'univers.

En fin d'année dernière, on apprenait qu'un projet voulu secret était en préparation depuis un petit moment. À sa tête, le réalisateur Dan Trachtenberg, responsable de la bonne surprise 10 Cloverfield Lane. Le projet a longtemps été caché et devait d'ailleurs ne pas être vendu comme un film Predator lors de la promotion. L'ingénieuse idée était de se jouer de nous pour nous surprendre au bout du compte.

Le plein de nouvelles informations et un titre confirmé

Les producteurs John Davis et John Fox ont évoqué ce nouveau film auprès de Collider. On apprend donc que le titre sera bien Skull. Soit celui qui a toujours été utilisé, même quand la préparation était encore préservée de tout regard indiscret. Le projet est né durant la conception de The Predator, avec Dan Trachtenberg à l'origine. Il est actuellement en pleine production et ne dispose d'aucune date de sortie.

Predator ©20th Century Fox

Lorsque Skull a été connu, il se disait que le scénario allait se dérouler dans le passé, avec un héroïne amérindienne. C'est effectivement bien de ça qu'il sera question. Même si les producteurs préfèrent ne pas trop en dire, on tient la confirmation que ce sera effectivement une femme opposée à un Predator. Le postulat pourrait même présenter la première visite d'un des aliens sur la Terre. Qu'importe où l'on se place précisément sur la timeline, il s'agira d'un préquel de tous les autres films. Un moyen de possiblement approfondir encore plus la mythologie (on se souvient à la fin de Predator 2 d'éléments venus du passé dans le vaisseau).

Enfin un film digne du premier ?

Pour John Fox, ce nouveau film a des allures de The Revenant et son compère avance que l'on retrouvera l'essence du premier volet :

On retrouve ce qui marchait dans le premier Predator. C'est l'intelligence d'un humain qui ne veut pas abdiquer, qui peut observer, analyser et finalement combattre une force plus puissante et mieux armée que lui.

Il continue en nous vendant ce qui pourrait être, cette fois, le meilleur film après l'original. Rien que ça.

Ça va être, je pense, le second meilleur, peut-être même le meilleur, ou il sera peut-être au même niveau que le premier. Je pense que le premier était un film formidable, intéressant et je comprends ce qui a marché dedans. J'ai le sentiment qu'on n'a jamais pu y revenir. Nous avons fini à des endroits différents. Je pense qu'il complète dignement le premier. Ça va être bien.

De quoi donner envie de voir ce projet aller jusqu'au bout.