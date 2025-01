Presque aussi fort que Titanic : ce film français décroche 13 nominations aux Oscars et marque l’Histoire

Reportée à cause des incendies ayant frappé la région autour de Los Angeles, l’annonce des nominations aux prochains Oscars a eu lieu. Celle-ci a permis à "Emilia Pérez" d'entrer dans l'Histoire.

Emilia Pérez frappe encore très fort

Dernier film en date de Jacques Audiard, Emilia Pérez nous propose un récit qui mélange les genres. Il se concentre sur plusieurs personnages dont Rita, une femme qui travaille pour un cabinet d’avocats se spécialisant dans la défense de criminels. Un jour, elle est chargée d’aider un chef de cartel à laisser sa vie actuelle derrière lui afin de réaliser son rêve en devenant la femme qu’il a toujours voulu être.

Emilia Pérez a fait très forte impression lorsqu’il a été présenté au festival de Cannes en mai 2024. Depuis, il a continué de s’attirer de nombreuses louanges, et a réussi à récolter quatre statuettes durant la prestigieuse cérémonie des Golden Globes. Et il vient une nouvelle fois de frapper très fort avec les nominations aux Oscars.

13 nominations et un record pour le film de Jacques Audiard !

L’Académie des Oscars a dévoilé ce jeudi 23 janvier la liste des nominations pour l’édition 2025 de la cérémonie. Et Emilia Pérez domine cette liste. Le long-métrage est en compétition dans 13 catégories différentes. Il s’agit d’un record pour un film en langue non-anglophone. Le long-métrage de Jacques Audiard arrive même juste derrière Titanic, le détenteur du record absolu avec 14 nominations.

Emilia Pérez est en course pour le plus prestigieux des Oscars : celui du meilleur film. Ainsi que celui du meilleur film international. Autrement, Jacques Audiard peut espérer les statuettes de meilleur réalisateur et du meilleur scénario adapté. Et Karla Sofía Gascón celle de la meilleure actrice. Le film est également en lice pour la meilleure photographie, le meilleur montage, les meilleurs maquillages et coiffures, le meilleur son, la meilleure musique et la meilleure chanson originale avec « El Mal ».

Karla Sofía Gascón dans l’Histoire

Ces nominations ont également marqué une avancée majeure dans le monde du septième art. Car elles ont permis à Karla Sofía Gascón d’entrer l’Histoire. Ainsi, cette dernière est devenue la première actrice transgenre à être nominée pour un Oscar, toutes catégories confondues.

Quant aux autres nominations, The Brutalist et Wicked arrivent en deuxième position des films en ayant récolté le plus. Ils sont tous deux en lice pour 10 statuettes. Conclave et Un parfait inconnu sont de leur côté en course dans 8 catégories. Ces quatre longs-métrages seront notamment des concurrents d’Emilia Pérez pour la statuette du meilleur film, aux côtés d’Anora, Nickel Boys, Je suis toujours là, The Substance et Dune - Deuxième partie.

La cérémonie des Oscars aura lieu dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 mars prochain.