Prey : à quoi ressemble l'acteur qui joue le nouveau Predator ?

"Prey" le nouveau film de la saga Predator est disponible depuis le 5 août sur Disney+. Découvrez qui se cache sous le costume du nouvel extraterrestre et quelques images du making-of.

Prey : le nouveau film Predator est disponible

Quatre ans après The Predator de Shane Black qui avait reçu un accueil mitigé au box-office, le chasseur alien est de retour sur nos écrans avec Prey. Disponible depuis le 5 août dernier sur la plateforme Disney+, le film est un préquel de la saga. Il se déroule au 18ème siècle sur le territoire des Comanches et met en scène une des premières venues de l'extraterrestre sur Terre. Face à lui, la brillante guerrière Naru (Amber Midthunder) est prête à tout pour l'arrêter.

Naru (Amber Midthunder) dans Prey © 20th Century Studios/Disney

Réalisé par Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), le film a battu des records de visionnage lors de sa mise en ligne sur la plateforme Hulu aux États-Unis. Il peut également se vanter d'avoir reçu d'excellents avis, critiques et spectateurs (de quoi envisager une suite ?).

En coulisses avec Dane DiLiegro

Une des forces de Prey est le design du nouveau Predator. À la fois fascinante et terrifiante, la créature s'illustre dans des séquences épiques, comme celle - impressionnante- du combat avec l'ours.

Derrière le costume du Predator se trouve le comédien Dane DiLiegro. Ancien basketteur professionnel, il s'est reconverti depuis 2020 et a déjà interprété divers monstres pour la télévision (The Walking Dead, American Horror Stories) et Prey marque son premier rôle au cinéma. Avec son immense taille (plus de 2m) et son physique athlétique, il interprète un Predator bestial. L'acteur a partagé sur son compte Instagram quelques images des coulisses, dont certaines issues de la séquence avec l'ours.

Quand la créature n'était pas invisible, l'acteur devait passer plusieurs heures au maquillage pour entrer dans sa peau. Et le résultat est impressionnant :

Dans une vidéo making-of dévoilée sur Twitter, on découvre Dane DeLiegro en mouvements, avec la mâchoire de l'extraterrestre qui s'anime :

Au moment de la sortie, le comédien avait exprimé (via Instagram) sa gratitude et son rêve d'interpréter une créature du cinéma aussi mythique que le Predator.