Prey : une suite du film est-elle prévue ?

[ATTENTION, CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS !] Le générique final de "Prey", nouveau long-métrage de la franchise "Predator", laisse entendre que Naru n'en a pas terminé avec les chasseurs intergalactiques. Dan Trachtenberg s'est confié sur une éventuelle suite.

Prey : le Predator affronte une nouvelle héroïne

Avec Prey, Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) revient aux sources de la saga Predator. Après la mêlée générale grotesque, charcutée mais fun de The Predator, le réalisateur orchestre un affrontement basique et brutal en pleine nature. Le réalisateur remonte le temps et emmène le spectateur sur le territoire des Comanches, dans l'Amérique du XVIIIe siècle.

Cherchant à prouver à sa tribu qu'elle est une guerrière valeureuse, Naru (Amber Midthunder) repère des éclairs anormaux dans le ciel et est convaincue qu'une nouvelle menace est dans les environs. Elle se lance donc à sa recherche, et découvre rapidement qu'il s'agit d'un chasseur hors norme.

Captivant, soigné, porté par une actrice charismatique et offrant au Predator une nouvelle apparence intéressante et cohérente avec l'époque dans laquelle il se déroule, Prey se classe parmi les meilleurs films où le monstre à "la gueule de porte-bonheur" apparaît (découvrez notre classement ici).

Un détail qui annonce une suite ?

ATTENTION, les lignes qui suivent contiennent des spoilers !

Le générique final de Prey retrace en animation toutes les péripéties qui viennent de se dérouler. Il se termine néanmoins sur une situation inédite où Naru, désormais cheffe de guerre de sa tribu, observe le ciel et voit apparaître plusieurs vaisseaux de Predators. Ce qui laisse entendre que les chasseurs intergalactiques vont chercher à se venger après la mort de l'un des leurs ? Interrogé par le Hollywood Reporter, Dan Trachtenberg s'est confié sur un éventuel retour de l'héroïne.

Si le réalisateur avoue avoir déjà pensé aux événements qui pourraient se dérouler après Prey, il a malgré tout voulu concevoir cet opus comme un film complet, ne nécessitant pas forcément une suite :

Le nerd en moi a regardé aussi loin qu'il le pouvait, avant même que nous commencions à écrire le film, mais l'adulte en moi s'est dit : 'Ne vends pas la peau de l'ours et sois prudent. Essaie de faire le meilleur film possible'. À part le générique de fin, il y a quelque chose de rafraîchissant à voir un film complet. D'un autre côté, j'adore l'idée que ce qui serait une scène post-générique dans un autre film soit un générique de fin animé dans le nôtre.

Dan Trachtenberg a donc des idées pour l'avenir de Naru. Reste à savoir si elles se concrétiseront. Prey est quoi qu'il en soit à découvrir sur Disney+.