Prime Video : des tonnes de nouveaux films et séries arrivent en novembre 2024

Découvrez tous les nouveaux films et les nouvelles séries qui rejoignent le catalogue de Prime Video en novembre. Le service de streaming va ajouter de nombreux films ce mois-ci.

Les nouveaux films de Prime Video en novembre

Après Netflix, c'est au tour de Prime Video de dévoiler ses nouveautés du mois de novembre. Le service de streaming va ajouter à son catalogue un bon nombre de films. Plus de 70 longs-métrages seront à (re)découvrir sur la plateforme, auxquels s'ajouteront plusieurs nouveautés et exclusivités. Parmi ces ajouts, notons la mise en ligne du nouveau film de Mélanie Laurent, Libre (1er novembre), consacré au braqueur Bruno Sulak qui avait la particularité de faire ses vols sans violence. Tout l'inverse de l'équipe de Tigres et Hyènes qui, dans le nouveau film de Jérémie Guez, prépare un casse et une évasion à l'aide d'armes lourdes, comme on peut le voir dans la bande-annonce ci-dessous :

Tous les films Amazon Original et Amazon Exlusive de novembre

Libre – 1/11 – Amazon Original

Pink Butterfly – 4/11 – Amazon Exclusive

Sniper: G.R.I.T. Global Response & Intelligence Team – 5/11 – Amazon Exclusive

One More Shot – 6/11 – Amazon Exclusive

My Old Ass – 7/11 – Amazon Original

Look Back – 7/11 – Amazon Original

Beyond After – 10/11 – Amazon Exclusive

Lights Out (2024) – 13/11 – Amazon Exclusive

Down Low – 13/11 – Amazon Exclusive

Pimpinero – 22/11 – Amazon Original

Tigres Et Hyènes – 22/11 – Amazon Original

The Wrath of Becky – 27/11 – Amazon Exclusive

Absolution – 28/11 – Amazon Exclusive

Suspicion – 28/11 – Amazon Original

Tous les films de Prime Video en novembre

Mermaids – 1/11

Chato’s Land – 1/11

Robin des Bois – 1/11

The Great Escape – 1/11

The Meg – 1/11

Prometheus – 1/11

The Falcon and the Snowman – 1/11

Be Cool – 1/11

Kung Fu Panda – 1/11

Les Infidèles – 1/11

The Usual Suspects – 1/11

No Way Out – 1/11

OSS 117 Rio Ne Réponds Plus – 1/11

Akai – 1/11

Free Fire – 1/11

The Flying Scotsman – 1/11

Running Scared – 1/11

Mad Max : Fury Road – 1/11

Comes A Horseman – 1/11

Get Shorty – 1/11

Foxy Brown – 1/11

Six Degrees Of Separation – 1/11

Ford V Ferrari – 1/11

Bill & Ted Face The Music – 1/11

The Grand Budapest Hotel – 1/11

The Defiant Ones (1958) – 1/11

Terminator: Dark Fate – 1/11

13 Hours: The Secret Soldiers Of Benghazi – 1/11

Mr. Majestyk – 1/11

Hellboy – 1/11

Masquerade (1988) – 1/11

Hair – 1/11

Soul Plane – 1/11

Dead Man Walking (1995) – 1/11

Overboard (1987) – 1/11

Gang Related – 1/11

OSS 117 Le Caire Nid d’Espions – 1/11

Respect – 1/11

Baywatch – 1/11

Breakheart Pass – 1/11

Hackers – 1/11

The Spy Gone North – 1/11

Papillon (Michael Noer) – 1/11

Nicholas Nickleby – 1/11

Picture This – 1/11

Coffy – 1/11

Red Dawn (1984) – 1/11

12 Angry Men (1957) – 1/11

Kung Fu Panda 3 – 1/11

The House Bunny – 5/11

Love Again – 7/11

Madagascar: Escape 2 Africa – 7/11

The Day The Earth Stood Still (2008) – 10/11

Flamin’Hot – 10/11

Little Miss Sunshine – 10/11

The Royal Tenenbaums – 10/11

500 Days Of Summer – 10/11

Ready Or Not – 10/11

Call Me By Your Name – 15/11

Catch Me If You Can – 15/11

Le Guetteur – 15/11

A Boy Called Christmas – 15/11

Made In Italy – 15/11

Big Game (2014) – 15/11

Forrest Gump – 15/11

The Program (2015) – 15/11

Countdown – 15/11

When Love Strikes – 20/11

Pineapple express – 20/11

Love Actually – 20/11

No Hard Feelings – 21/11

Arthur Christmas – 25/11

Glass (2019) – 29/11

Les nouvelles séries de Prime Video en novembre

Le nombre de nouveautés du côté des séries est, sans surprise, bien moins important que les films. Mais avc la "petite" liste d'ajouts, il y aura tout de même de quoi s'occuper. Comme avec Citadel : Honey Bunny (7 novembre), le second spin-off de Citadel après Diana, mis en ligne en octobre. Ainsi, après l'Italie, c'est l'Inde qui sera à l'honneur de cette série dérivée. Dans un autre genre, le teen drama Cruel Intentions, tiré du film culte Sexe intentions (1999) avec Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon et Selma Blair, lui-même adapté librement du roman Les Liaisons dangereuses, devrait faire parler. La bande-annonce du show a déjà donné le ton :

Toutes les séries de Prime Video en novembre