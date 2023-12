Prime Video : les films et séries de janvier, les fans de One Piece vont être ravis

Découvrez le programme de Prime Video de janvier 2024. Des nouveaux films et de nouvelles séries rejoignent le catalogue du service de streaming, dont notamment un film "One Piece" et une série avec Nicole Kidman.

Les nouveaux films sur Prime Video en janvier

Il y avait du loud en décembre sur Prime Video, et l'année 2024 va commencer tout aussi bien sur la plateforme de streaming. En janvier, il y aura encore un beau programme avec de bonnes acquisitions et des nouveautés intéressantes. Et ce, dès le 5 janvier avec la mise en ligne de Foe. Il s'agit d'un drame romantique porté par Saoirse Ronan et Paul Mescal. Si leur seule présence suffit à donner envie, le pitch est aussi intriguant.

On y suivra, dans un futur proche, un couple marié depuis plusieurs années et qui vit dans une ferme isolée. Jusqu'au jour où un homme étrange frappe à leur porte et leur annonce que Junior (Paul Mescal) a été sélectionné pour se rendre dans une station spatiale. Hen (Saoirse Ronan) ne pourra pas l'accompagner, mais elle ne sera pas laissée seule pour autant, pas même pour un instant...

Foe ©Anonymous Content

En plus de cette nouveauté, il y aura la possibilité de retrouver Daisy Ridley le 12 janvier dans The Marsh King's Daughter, qui a fait un énorme flop dans les salles américaines. Puis, outre l'ajout de classiques au catalogue de Prime Video (comme Blow Out ou la trilogie Le Parrain), les fans de One Piece auront la possibilité de (re)voir le dernier film issu de la célèbre licence avec One Piece Film : Red (17 janvier), qui nous en avait mis plein les yeux et les oreilles à sa sortie en salles.

Tous les films ajoutés en janvier par dates de sortie

Blow Out (1er janvier)

Bleu d'Enfer (1er janvier)

Bleu d'Enfer 2 (1er janvier)

2 Guns (1er janvier)

La Mutante 1 à 4 (1er janvier)

Portés disparus (1er janvier)

Le Prix de la loyauté (1er janvier)

Annie Hall (1er janvier)

Terminator Renaissance (1er janvier)

Total Recall : Mémoires programmées (1er janvier)

La Fille en rouge (1er janvier)

Les Sept mercenaires (1er janvier)

Du Plomb dans la tête (1er janvier)

Priscilla, Folle du désert (1er janvier

Bullet Train (5 janvier)

Foe (5 janvier)

The Marsh King's Daughter (12 janvier)

Escort Boys : ceux que veulent les femmes (12 janvier)

Le Parrain la trilogie (15 janvier)

Elysium (15 janvier)

Da Vinci Code (15 janvier)

Bloody Milkshake (15 janvier)

L'Abominable vérité (15 janvier)

One Piece Film : Red (17 janvier)

Là où chantent les écrevisses (17 janvier)

Squeezie : Merci internet (19 janvier)

Trois mille ans à t'attendre (24 janvier)

Le Bal de l'enfer (24 janvier)

Numéro 10 (26 janvier)

Trunk (26 janvier)

Les nouveautés séries sur Prime Video en janvier

Au niveau des séries, il y aura là aussi des programmes très attendus grâce au Pass Warner proposé par Prime Video. En effet, le 15 janvier sera lancé la nouvelle saison de True Detective. Cinq ans après la précédente, c'est cette fois Jodie Foster et Kali Reis qui se lanceront dans une enquête dans une station de recherche en Arctique.

Puis, en fin de mois, Prime Video lancera de nouveaux programmes avec la série d'animation Hazbin Hotel (19 janvier) et surtout Expats (26 janvier) qui nous emmènera à Hong Kong aux côtés, entre autres, de Nicole Kidman.

Toutes les séries ajoutées en janvier par dates