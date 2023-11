Prime Video : du lourd arrive en décembre côté films et séries

Quoi de neuf sur Prime Video en décembre ? Découvrez le calendrier de toutes les nouveautés films et séries attendues sur la plateforme. Et pour les amateurs de films de Noël, vous allez être servis !

Les nouveaux films sur Prime Video en décembre

Après un mois de novembre déjà riche en nouveautés côté films, Prime Video a dévoilé le calendrier de toutes ses sorties du mois de décembre. Et les amoureux de Noël seront servis avec l'arrivée de plusieurs longs-métrages consacrés à la fête de fin d'année. Il y aura tout d'abord Noël à Candy Cane Lane, avec Eddie Murphy, qui interprète le rôle d'un homme qui veut à tout prix remporter le concours annuel des décorations de Noël de son quartier, mais qui conclut un accord avec une malicieuse elfe qui a pour conséquence de provoquer des ravages dans toute la ville. Un film fantastique et drôle qui devrait plaire à toute la famille.

Le deuxième film de Noël est français, et nettement plus déjanté. Baptisé Un stupéfiant Noël ! Il présente Eric Judor et Matthias Quiviger (alias Ragnar le breton) dans une aventure improbable. Le deuxième interprète Greg, un policier solitaire et taciturne, qui n'hésite pas à abandonner sa fille pour partir en mission. Le Père Noël décide alors de lui donner une leçon en réalisant le souhait de sa fille : faire que son père ressemble à Richard Silestone, le bon père de famille un peu bête et lourdement endetté du film de Noël qu'elle adore. Greg est donc envoyé dans ce monde imaginaire, alors que Richard atterrit quand à lui dans le monde réel. Les deux hommes comprennent alors qu'ils n'ont d'autre choix que de réussir la mission de l'autre pour reprendre leur vie d'avant : démanteler un dangereux réseau de drogue pour Richard, et remporter un concours de patinage artistique local pour Greg.

Le nouveau film de John Woo, Silent Night, est attendu sur Prime Video le 30 décembre et lui aussi est un peu un film de Noël. Porté par Joel Kinnaman, ce film d'action à la Piège de Cristal met en scène un homme qui part en mission pour venger son jeune fils, tragiquement abattu lors d'une guerre de gangs la veille de Noël. Les premiers avis font état d'une bonne surprise pour le retour du réalisateur chinois.

Tous les films ajoutés en décembre par dates de sortie

Noël à Candy Cane Lane (1er décembre)

Machete (1er décembre)

Ibiza (1er décembre)

Le bounnty (1er décembre)

Network - Main basse sur la TV (1er décembre)

Yentl (1er décembre)

Charlie 2 (1er décembre)

La route des Indes (1er décembre)

Resident Evil (1er décembre)

The Machine (1er décembre)

École paternelle (1er décembre)

Les folles aventures de Bill et Ted (1er décembre)

Greed (1er décembre)

Le plus grosco des deux (1er décembre)

Le voyage de Fanny (2 décembre)

Mariage à la Grecque 2 (3 décembre)

Braqueurs Amateurs (5 décembre)

Les cerveaux (5 décembre)

Moving On (8 décembre)

Un Supéfiant Noël! (8 décembre)

Silver et le livre des rêves (8 décembre)

Your Christmas or Mine 2 (8 décembre)

Paint (8 décembre)

Monsieur Link (14 décembre)

Merry Little Batman (15 décembre)

xXx: The Next Level (15 décembre)

Family Camp (15 décembre)

The Interview (15 décembre)

Joker (23 décembre)

Silent Night (29 décembre)

Les nouveautés séries sur Prime Video en décembre

Côté séries, les fans de Community seront ravis d'apprendre que l'intégrale sera disponible dès le 1er décembre sur Prime Video. Les sept saisons de la série The Shield arriveront quant à elle le 15 décembre. La saison 2 de Reacher est également attendue.

Toutes les séries ajoutées en décembre par dates