Prime Video annonce une quantité de films et de séries pour septembre

Prime Video a dévoilé son agenda de sorties du mois de septembre. De nombreux films et séries vont s'ajouter au catalogue de la plateforme de streaming.

Les nouveaux films de septembre sur Prime Video

Après Netflix, c'est au tour de Prime Video de dévoiler son agenda de sorties de septembre. La plateforme a décidé d'ajouter un très grand nombre de film dans son catalogue déjà bien fourni. Entre autres, les abonnés pourront voir la saga culte La Mutante, l'ambitieux Exodus de Ridley Scott, ou encore se remettre devant la trilogie Le Seigneur des anneaux. Tout cela, dès le 1er septembre. Par la suite, on vous conseillera de découvrir le très beau Suzume, dernier film d'animation du réalisateur de Your Name.

Enfin, au niveau des nouveautés et des exclusivités de Prime Video, notons l'arrivée sur la plateforme du film d'action The Bricklayer avec Aaron Eckhart et Nina Dobrev, de Miller's Girl avec Martin Freeman et Jenna Ortega, ou encore du film Amazon Original Killer Heat avec Richard Madden, Joseph Gordon-Levitt et Shailene Woodley.

Tous les films du catalogue de Prime Video en septembre

Problemos – 1/09

La Deuxième Étoile – 1/09

Les Fantasmes – 1/09

RRRrrrr!!! – 1/09

Happiness Therapy – 1/09

Amsterdam – 1/09

Randonneurs amateurs – 1/09

American Assassin – 1/09

Bad Influence – 1/09

Elle – 1/09

L’homme de l’Ouest – 1/09

John Rambo – 1/09

Rambo : Last Blood – 1/09

Sheitan – 1/09

Opération crépuscule – 1/09

Barbershop – 1/09

Barbershop 2: Back in Business – 1/09

Barbershop : The Next Cut – 1/09

American Warrior 3 – 1/09

American Ninja 4 – 1/09

Seven Sisters – 1/09

Spy Game – 1/09

Radio Days – 1/09

Desperate Hours – 1/09

Criminal : Un espion dans la tête – 1/09

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe… sans jamais oser le demander – 1/09

Bananas – 1/09

Exodus – 1/09

Beauty Shop – 1/09

Blizzard : Le Renne magique du père Noël – 1/09

La Mutante – 1/09

La Mutante 2 – 1/09

La Mutante 3 – 1/09

La Mutante 4 – 1/09

Manhattan Lockdown – 1/09

Wonder – 1/09

La Garçonnière – 1/09

Teen Spirit – 1/09

Peppermint – 1/09

Pyjama Party – 1/09

Le Seigneur des Anneaux: la Communauté de l’Anneau – 1/09

Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours – 1/09

Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi – 1/09

Sin City : J’ai tué pour elle – 2/09

Le Loup de Wall Street – 5/09

Code Source – 5/09

I, Frankenstein – 6/09

Shark 3D – 6/09

Hardcore Henry – 6/09

Lego DreamZzz : Les Epreuves des Chasseurs de Rêves – 6/09

Conan – 10/09

Suzume – 12/09

Tout l’argent du monde – 13/09

Tarzan – 13/09

Boy Kills World – 14/09 – Amazon Exclusive

Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal – 15/09

Indiana Jones et la Dernière Croisade – 15/09

Indiana Jones et le Temple maudit – 15/09

Les Incorruptibles – 15/09

American Bluff – 15/09

Season of the Witch – 15/09

District 9 – 15/09

Layer Cake – 15/09

The Bricklayer – 18/09 – Amazon Exclusive

Miller’s Girl – 20/09 – Amazon Exclusive

Vampire Academy – 20/09

Killer Heat – 26/09 – Amazon Original

Les nouvelles séries de septembre sur Prime Video

Du côté des séries, Prime Video ajoutera pas moins de treize saisons de Sous le Soleil, ainsi que les dix saisons de Profilage. De quoi ravir les amateurs de séries françaises. Le mois de septembre sera aussi marqué par le retour de Melha Bedia dans la série Miskina, la pauvre, qu'elle a co-créée. La saison 2 sera disponible à partir du 27 septembre sur la plateforme de streaming. Voici la bande-annonce ci-dessous :

Toutes les séries du catalogue de Prime Video en septembre

Sous le Soleil S1 à S13 – 1/09

Zodiaque S1 & S2 – 1/09

Diane, Femme Flic S1 à S7 – 1/09

Profilage S1 à S10 – 1/09

Young Sheldon S6 – 1/09

Shrink S1 – 8/09

No Activity S2 – 12/09

The Grand Tour S6 – 13/09 – Amazon Original

Courtois S1 – 20/09

Miskina, La Pauvre S2 – 27/09 – Amazon Original

