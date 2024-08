Netflix dévoile un très gros programme avec les nouveautés de septembre !

Netflix a dévoilé son agenda de septembre. Beaucoup de nouveautés sont prévues, aussi bien du côté des films que des séries, avec notamment le film d'action "Rebel Ridge" et la partie 2 de "Emily in Paris" saison 4.

Netflix : les nouveaux films de septembre

Pendant les vacances de juillet et d'août, il y avait de quoi s'occuper avec Netflix. Pour la rentrée de septembre, le service de streaming devrait une fois de plus faire plaisir à ses abonnés en proposant des nouveautés variées pour toucher un large public. En effet, du côté des acquisitions, l'intégrale de Fast & Furious sera disponible sur la plateforme dès le 9 septembre. Après cela, il sera possible de (re)découvrir Dune de Denis Villeneuve le 15 septembre, ainsi qu'Asteroid City, le dernier film de Wes Anderson.

Concernant les productions Netflix, on peut s'attendre à un carton le 6 septembre avec Rebel Ridge, un film d'action entre Jack Reacher et Rambo. Puis, à peine quelques jours plus tard, les abonnés pourront aller chercher du côté de la science-fiction avec Uglies, porté par Joey King et prévu pour le 13 septembre sur la plateforme. Découvrez ci-dessous la bande-annonce :

Tous les films au catalogue de Netflix en septembre

Si j'étais un homme (04/09)

Sous les jupes des filles (04/09)

Revel Ridge (06/09)

Fast & Furious intégrale (09/09)

Uglies (13/09)

Marcel le coquillage (avec ses chaussures) (14/09)

Dune (15/09)

Pourris gâtés (15/09)

L'Origine du monde (15/09)

Reste un peu (16/09)

Le Tombeau des Lucioles (16/09)

Ses trois filles (20/09)

Asteroid City (21/09)

Le Dindon (25/09)

Un vrai gentleman (26/09)

Rez Ball (27/09)

Netflix : les nouvelles séries de septembre

Du côté des séries, les fans d'Emily in Paris vont pouvoir découvrir la fin de la saison 4 avec la partie 2 qui sera mise en ligne le 12 septembre. Pour les nostalgiques, l'intégrale de Prison Break sera, elle, disponible dès le 4 septembre, tandis qu'Un couple parfait (5 septembre) sera l'une des nouveautés à surveiller, avec Nicole Kidman au casting.

Toutes les séries au catalogue de Netflix en septembre

Young Sheldon saison 6 (01/09)

Prison Break intégrale (04/09)

Outlast : Au bout de nous-mêmes saison 2 (04/09)

Un couple parfait (05/09)

Emily in Paris saison 4 partie 2 (12/09)

Monstres : L'histoire de Lyle et Erik Menendez (19/09)

Twilight of the Gods (19/09)

Nous voulons tous êtes sauvés saison 2 (26/09)

Nobody Wants This (26/09)

Enfin, voici les documentaires de septembre sur Netflix