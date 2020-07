Princesse Mononoké : un camping au Japon va reproduire l'univers du film

L'un des plus magnifiques titres du catalogue Ghibli, "Princesse Mononoké", va inspirer un camping au Japon qui ouvrira ses portes l'année prochaine. Entre ça et le parc à thème sur le studio, les fans risquent de se sentir comme s'ils étaient dans les films.

Le chef d'oeuvre Princesse Mononoké

Hayao Miyazaki en aura fait des grands films dans sa carrière. Princesse Mononoké, sorti chez nous en 2000, est de cette trempe. L'histoire se passe durant l'ère Muromachi (1333-1568) avec le prince Ashitaka qui est touché par une malédiction après avoir vaincu un démon qui prend la forme d'un dieu sanglier. Son bras est possédé par une forme démoniaque et il doit entreprendre un voyage loin de sa tribu pour trouver le dieu Cerf qui l'aidera à lever sa malédiction. Avec la mythologie qu'il se forge autour de la nature et de symboles forts, ce film poétique est une réussite.

Un camping dans l'esprit du film

La vallée d'Uga, au Japon, va accueillir le camping Hygge Circles Ugakei qui tournera autour de l'ambiance construite dans Princess Mononoké. Hayao Miyazaki étant très tourné vers la nature et des considérations écologiques, c'est logiquement entouré de verdure que les visiteurs pourront passer des vacances. Mais ce n'est pas tout. La société Nordisk va se charger de faire sortir de terre ce lieu, en installant des cottages, des petites maisons et des décorations qui seront dans l'esprit de Princesse Mononoké, tout en profitant de ce que ce décor de rêve propose comme points d'eau ou végétation. Vous pouvez voir ci-dessous quelques clichés du futur camping et le sentiment de quiétude qui s'en dégage donne envie de prendre un billet pour le Japon !

En cas de départ pour le Japon, on vous conseille de ne pas directement y aller en 2021 dès que le camping sera ouvert. Autant faire d'une pierre deux coups à l'automne 2022, avec l'inauguration du parc d'attractions dédié au Studio Ghibli dans la préfecture d'Aichi. Comme Disneyland Paris - pour prendre un exemple français -, les visiteurs pourront se balader dans des espaces qui sont inspirés par les films. Une immersion complète dans les décors des classiques animés, comme si vous y étiez. Le parc contiendra cinq zones au total, dont trois qui seront accessibles dès l'ouverture. Les deux restantes arriveront en 2023. Il sera d'ailleurs question de Princesse Mononoké dans une partie du parc, de quoi compléter l'autre initiative évoquée plus haut.