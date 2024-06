7 ans après, la suite d'une des meilleures comédies françaises est annoncée !

Comédie géniale d'Eric Judor, devenue culte lors de la pandémie et grâce à Netflix, "Problemos" va avoir droit à une suite. Un projet annoncé par le réalisateur qui aurait débuté l'écriture.

Problemos : la comédie géniale d'Eric Judor

Dans le genre comédie noire, qui joue sur le malaise et qui n'a pas peur de présenter au premier plan un personnage antipathique, Problemos (2017) est à placer dans le haut du panier. Réalisé par Eric Judor, le film est dans le pur style de l'acteur et réalisateur, à l'image de la série Platane (2011-2019). On y suit un couple qui rend visite à un ami dans une ZAD. Ils découvrent alors une communauté qui se bat contre la construction d'un parc aquatique et qui prône un autre mode de vie, aux antipodes du monde moderne et individualiste. Sauf que leur quotidien est bouleversé lorsqu'ils apprennent qu'une pandémie a eu lieu et qu'ils sont les derniers survivants.

Si à sa sortie en salles Problemos n'avait pas été un carton, il s'est bien rattrapé sur Netflix, durant la pandémie de Covid. Son côté prémonitoire a alors boosté les vues sur la plateforme de streaming et sur les réseaux sociaux avec des extraits du film qui avaient tourné. À l'image de cette séquence culte (vidéo ci-dessous) : "C'est pas pain de mie, c'est pandémie"

La suite est en écriture

Le hasard (s'il en est) fait parfois bien les choses. Alors que C8 diffusait ce mardi 4 juin 2024 cette excellente comédie, Eric Judor en a profité pour annoncer une suite. C'est via son compte Instagram que le réalisateur a dévoilé ce projet, avant de confirmer à BFMTV que lui et Mathieu Tarot (qui a produit Problemos) avaient lancé l'écriture de cette suite. Pour l'instant, ce Problemos 2 n'en est donc qu'à ses débuts. Et on est encore loin d'un début de tournage. Eric Judor n'a pas non plus annoncé de date de sortie, ni révélé quoi que ce soit sur l'intrigue à venir.

À la fin du premier, la communauté pacifiste découvrait d'autres survivants, responsables de la mort de l'un d'entre eux. Menés par Victor (Eric Judor), ils décidaient alors de ne pas se laisser faire et s'apprêtaient à massacrer ces survivants. On peut donc imaginer que la suite sera la continuité de ce final et que plusieurs acteurs et actrices reprendront leur rôle. À moins qu'Eric Judor ne fasse le choix osé d'aller dans une autre direction...