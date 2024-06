Ce soir à la TV : cette comédie hilarante est passée inaperçue en salles avant de devenir culte avec Netflix

Ce soir C8 diffuse une des meilleures comédies françaises de ces dernières années avec "Problémos" (2017), un film hilarant d'Eric Judor qui avait prévu bien malgré lui la pandémie de Covid.

Problemos : une des meilleures comédies de ces dernières années

Fin 2017, si on avait effectué un sondage pour savoir quel avait été la meilleure comédie de l'année, peu de gens auraient évoqué Problemos (2017). Non pas que le film d'Eric Judor ne mérite pas ce titre, bien au contraire. Mais à sa sortie en salles, le 10 mai 2017, le long-métrage n'avait pas attiré grand monde. Après neuf semaines d'exploitation, Problemos n'avait cumulé que 192 758 entrées en France. Il fallait donc être parmi cette petite poignée de spectateur pour savoir à quel point cette comédie est drôle, et surtout prémonitoire.

En effet, Problemos se déroule alors que Victor (Eric Judor) et sa compagne (Jeanne (Célia Rosich) s'apprête à rentrer à Paris après leurs vacances. En chemin, ils décident de passer voir leur ami Jean-Paul qui vit dans une ZAD, avec une communauté qui lutte contre la société moderne, l'individualisme et les technologies, et surtout la construction d'un parc aquatique. Des genres de babas cools dont le mode de vie va séduire Jeanne, tandis que Victor restera plus sceptique, voire moqueur. Sauf que ce "petit coin de paradis" va être bouleversé lorsqu'ils comprennent qu'une pandémie a décimé toute la population et qu'ils sont désormais les derniers survivants.

Une seconde vie sur Netflix pendant la pandémie

C'est donc bien avant le début de la pandémie de Covid-19 et des confinements qui ont suivi (2020) qu'Eric Judor a imaginé cette situation. Un côté visionnaire que le réalisateur n'avait pas du tout prévu - tout comme Noé Debré et Blanche Gardin au scénario. Ce qui n'avait pas empêché l'humoriste de s'en amuser après coup, disant vouloir depuis écrire "des trucs extrêmement bienveillants, où il ne se passe rien de spécialement grave, histoire de ne pas forcer le don si c'en est un".

Problemos ©Studiocanal

Mais étant donné que peu de personnes avaient découvert Problemos en salles, ce hasard aurait pu passer inaperçu. C'était sans compter sur Netflix qui avait offert à la comédie une seconde vie. En pleine crise sanitaire, le long-métrage s'était fait une place dans le top 10 de la plateforme (tout comme Contagion). C'est ce que notait BFMTV dans son article du 14 septembre 2021. Un plus large public avait alors accueilli très positivement le film et validé ses innombrables répliques cultes, dont certaines proviennent de Blanche Gardin, excellente dans Problemos. Enfin, ce boost de popularité avait aussi permis de révéler Claire Chust (Maéva), elle aussi hilarante dans ce rôle de jeune fille pas très futée. Le tout dans le pur style d'Eric Judor, qui comme à son habitude n'hésite pas à se donner le "mauvais rôle", un peu salaud, avec un humour qui joue brillamment sur le malaise qu'il provoque.