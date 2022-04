Project Artemis : après Avengers, Scarlett Johansson et Chris Evans se retrouvent

Scarlett Johansson et Chris Evans n'ont pas attendu de faire partie du Marvel Cinematic Universe pour se faire un nom mais la saga Avengers a participé au développement de leur célébrité. Après "Endgame", les deux acteurs vont se retrouver pour un nouveau projet.

Scarlett Johansson et Chris Evans vont se donner à nouveau la réplique

Maintenant que Disney a décidé d'apporter de la fraîcheur au sein des rangs des super-héros Marvel, certaines figures historiques des premières phases sont mises à la retraite. Parmi elles, on retrouve Captain America (même si son retour a été évoqué, rien ne semble se dessiner concrètement) et Black Widow (dont le film qui lui a été dédié devait faire office de dernier tour de piste). Ces personnages ont été incarnés respectivement par Chris Evans et Scarlett Johansson.

Avengers: Infinity War © Marvel Studios

Hormis si le studio nous prépare une grosse surprise avec l'aide du multivers, ces deux ne devraient plus se croiser dans le MCU. Ils pourront, en revanche, le faire dans un autre contexte. Deadline révèle en effet qu'ils vont partager l'affiche de Project Artemis, la nouvelle réalisation de Jason Bateman. Si le projet reste très mystérieux pour le moment et que le pitch n'a pas été dévoilé, le média américain avance que le sujet devrait être la course à l'espace. Il faudra attendre pour en savoir plus mais on peut cependant déjà préciser que le long-métrage ne sera pas visible dans les salles !

Chris Evans s'est déjà montré très enthousiaste :

Project Artemis acheté par Apple

Apple a dégainé un gros chèque de 100 millions de dollars pour en décrocher les droits. Une somme folle qui illustre encore l'envie de la firme de développer sérieusement son service Apple TV+. La nouvelle tombe d'ailleurs juste après le sacre de CODA aux derniers Oscars. Le remake américain de La Famille Bélier n'aura pas le droit à une sortie sur grand écran, ce qui est une première pour un détenteur de l'Oscar du Meilleur Film.

Bien que la marque à la pomme fasse moins parler que certains autres concurrents (Disney+, Netflix et Amazon Prime Vidéo), elle met toutes les chances de son côté pour ajouter des créations originales à son catalogue. Chris Evans a d'ailleurs déjà figuré au casting de la série Défendre Jacob. La présence des deux stars sera à n'en pas douter un énorme atout commercial pour Project Artemis. Une autre acquisition d'Apple, Ghosted, devait déjà s'appuyer sur elles mais un problème d'emploi du temps a provoqué le départ de Scarlett Johansson, remplacée par Ana de Armas. Cette fois, ça devrait être la bonne !