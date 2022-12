Pulp Fiction : pourquoi Samuel L. Jackson était fou de rage pendant son audition

Alors que Quentin Tarantino lui avait promis le rôle de Jules Winnfield dans "Pulp Fiction", Samuel L. Jackson s'est rendu compte qu'il était en concurrence avec un autre comédien. L'acteur a donc débarqué un brin remonté à sa deuxième audition, où sa colère est montée d'un cran.

Pulp Fiction : la consécration pour Quentin Tarantino

Révélé avec Reservoir Dogs, Quentin Tarantino est attendu au tournant avec son deuxième long-métrage. En 1994, le cinéaste dévoile Pulp Fiction, film de gangsters constitué de segments coécrits avec Roger Avary où différents personnages se croisent, se tuent, se droguent et bavardent.

Parmi eux, il y a les tueurs à gages Vincent Vega (John Travolta) et Jules Winnfield (Samuel L. Jackson), employés par le caïd Marsellus Wallace (Ving Rhames). Caïd qui fait plusieurs demandes qui virent au cauchemar, à commencer par une proposition de sortie à Vincent pour tenir compagnie à son épouse Mia (Uma Thurman), qui confond malencontreusement de la cocaïne et de l'héroïne au cours d'un chapitre riche en adrénaline.

Pulp Fiction ©Paramount Pictures

Le caïd invite par ailleurs le boxeur Butch Coolidge (Bruce Willis) à se coucher pendant un match pour remporter des paris truqués. Ce que l'athlète refuse de faire au dernier moment, provoquant par la suite une course-poursuite désastreuse qui se termine dans la boutique d'un prêteur sur gages légèrement dérangé.

Tim Roth, Amanda Plummer, Harvey Keitel, Christopher Walken, Rosanna Arquette, Eric Stoltz, Maria de Medeiros et Quentin Tarantino lui-même complètent la distribution phénoménale de Pulp Fiction. 18 ans avant celui remis pour Django Unchained, le réalisateur décroche son premier Oscar du Meilleur scénario original pour le long-métrage, également récompensé par la Palme d'or au Festival de Cannes.

La compétition entre Samuel L. Jackson et Paul Calderon

Lorsqu'il écrit Pulp Fiction, Quentin Tarantino a déjà des acteurs en tête pour certains personnages. Il pense notamment à Michael Madsen pour prêter ses traits à Vincent Vega, mais ce dernier refuse pour tourner le western Wyatt Earp. Une décision qu'il regrettera amèrement. Pour son acolyte Jules Winnfield, il songe à Laurence Fishburne. Là encore, il se heurte à un refus, le comédien d'Apocalypse Now et de Boyz'n the Hood estimant que le projet rend "la consommation d'héroïne attrayante".

Le réalisateur propose donc le rôle à Samuel L. Jackson et l'invite à faire une lecture. Confiant et sûr de jouer dans le film, l'acteur retourne ensuite sur le tournage de Fresh. Peu de temps après, il apprend que Paul Calderon (Bad Lieutenant, The King of New York) a fait une audition à New York qui a séduit Quentin Tarantino. Le cinéaste se demande alors si le personnage de Jules Winnfield est vraiment fait pour le futur interprète de Nick Fury.

Pulp Fiction ©Paramount Pictures

Samuel L. Jackson prend donc un avion pour Los Angeles pour essayer de convaincre QT et passe le vol à étudier en profondeur le scénario. Mais à son arrivée, il s'aperçoit que son concurrent s'est lui aussi déplacé pour une seconde audition. Interrogé par Vanity Fair, Paul Calderon assure avoir raté ce deuxième essai :

Je n'arrivais pas à retrouver le rythme que j'avais à New York. À la fin, j'ai dit : "J'abandonne".

Quentin Tarantino lui confie tout de même le rôle de Paul, barman qui accueille Vincent et Jules quand ils viennent livrer la fameuse mallette à Marsellus au début du long-métrage.

"J'adore votre travail, Mr. Fishburne"

Quant à Samuel L. Jackson, il est affamé et pas vraiment de bonne humeur lorsqu'il pose le pied à Los Angeles. Il débarque donc au rendez-vous avec un burger acheté en chemin dans un fast-food. Une fois sur place, il ne trouve personne pour l'accueillir et sa colère monte d'un cran quand il se retrouve face à un membre de l'équipe :

J'étais en colère, fatigué et énervé. (...) Quand ils sont arrivés, un producteur délégué ou quelqu'un qui était avec eux m'a dit : "J'adore votre travail, Mr. Fishburne". (...) J'étais là : "Il ne sait même pas qui je suis. Et puis merde". À ce moment-là, je m'en foutais vraiment.

Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) - Pulp Fiction ©Paramount Pictures

Une attitude qui impressionne Quentin Tarantino ainsi que les producteurs Lawrence Bender et Richard Gladstein, comme le raconte ce dernier :

Quentin, Lawrence et moi étions assis sur un canapé. Il est entré et a commencé à siroter sa boisson et à croquer dans son burger en nous regardant tous. J'étais terrorisé. J'avais l'impression que ce type allait me tirer une balle dans la tête.

Lawrence Bender ajoute :

C'était le type qu'on voit dans le film. Il a dit : "Vous pensez que vous allez donner ce rôle à quelqu'un d'autre ? Je vais vous exploser, bande d'enfoirés".

Quelques mois plus tard, Samuel L. Jackson est nommé à l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation de Jules Winnfield. Et il estime qu'il aurait dû remporter la statuette, remise à Martin Landau pour Ed Wood.