Quatre filles et un jean : comment le film a révélé de futures stars de la télévision ?

Il n'y a pas que "Lolita malgré moi" qui a marqué le teen movie de la moitié des années 2000. En effet, on a tendance à oublier "Quatre filles et un jean". Sorti en 2005, le film a été un petit succès aux Etats-Unis. Il a surtout mis en avant quatre jeunes talents : Amber Tamblyn, Alexis Bledel, America Ferrera et Blake Lively.

L'adaptation d'une série de best-seller

Quatre Filles et un jean est né de la plume d'Ann Brashares qui a écrit cinq tomes, entre 2002 et 2012. L'écrivaine dit avoir tiré son inspiration d'une histoire racontée par une de ses amies, alors qu'elle travaillait dans une maison d'édition. En effet, son amie avait partagé un jean, elle aussi, avant que La Poste ne l'égare. Devenu un best-seller qui a conquis autant le public que les critiques, une première adaptation cinématographique tirée du premier tome est sorti en 2005. Une suite nommée Quatre Filles et un jean 2 a vu le jour trois ans plus tard. Depuis, malgré de multiples réunions et interviews du casting, un troisième volet n'est toujours pas sorti.

Quatre Filles et un jean suit Lena, Carmen, Bridget et Tibby. Ces quatre jeunes ados se connaissent depuis leur plus jeune âge car leurs mères respectives prenaient ensemble des cours réservés aux femmes enceintes. Inséparables, elles vont pourtant vivre leur premier été séparément. Néanmoins, à la veille de leur séparation estivale, les amies de toujours vont trouver un jean qui va à chacune d'elles, alors qu'elles ont des physiques bien différents. Elles concluent alors une sorte de pacte : ainsi, elles vont s'envoyer le jean, à tour de rôle pendant une semaine. C'est ce qui va les réunir pendant ces longues vacances qu'elles vont passer, à des milliers de kilomètres les unes des autres...

America Ferrera et Blake Lively : la révélation

Le film marque par son casting, composé de quatre actrices bien connues du petit écran : Amber Tamblyn, Alexis Bledel, America Ferrera et Blake Lively. Pour les deux dernières, Quatre Filles et un jean a clairement fait décoller leur carrière. En effet, avant ce long-métrage, America Ferrera était une actrice quasi-inconnue. Débutant sa carrière cinématographique en 2002, elle enchaîne des petits rôles à la télévision avant de se faire remarquer en 2005 dans Quatre Filles et un Jean.

Dès lors, sa performance va lui ouvrir des portes. Un an plus tard, l'actrice décroche le rôle principal de la série Ugly Betty. Succès critique et commercial, le feuilleton diffusé sur ABC a duré quatre ans et a permis à America Ferrera de connaître une réelle reconnaissance internationale.

En ce qui concerne Blake Lively, Quatre Filles et un jean fut son premier grand rôle à 17 ans. Pour sa performance, elle fut nommée pour un Teen Choice Awards, dans la catégorie « Révélation féminine de l'année ». A l'instar d'America Ferrara, on la retrouva plus tard dans le rôle principal d'une série puisqu'elle incarna Serena Van Der Woodsen dans la série Gossip Girl, diffusée sur The CW de septembre 2007 à décembre 2012.

Ces six saisons l'ont révélée au niveau international. Cela lui a permis d'intégrer des productions cinématographiques plus ambitieuses telles que Green Lantern, Savages, Cafe Society ou encore Instinct de Survie. Toutefois, pour bon nombre de sériephiles, elle restera éternellement la belle blonde de Gossip Girl.

Amber Tamblyn et Alexis Bledel : la confirmation

A la différence d'America Ferrera et Blake Lively, les deux actrices étaient déjà connues du petit écran avant Quatre Filles et un Jean. En effet, la première, Amber, avait tenu durant six saisons le rôle d'Emily Bowen dans le soap Hôpital Central, entre 1995 et 2001. Par la suite, elle est devenue l'héroïne de la série Le Monde de Joan pendant deux saisons. Quatre Filles et un jean n'a fait que confirmer son talent déjà connu. Par la suite, on l'a vue apparaître dans de nombreuses séries telles que Dr House, Mon Oncle Charlie ou bien Community.

La seconde, Alexis Bledel, est bien évidemment connue et reconnue (jusqu'à aujourd'hui) pour son rôle attachant de Lorelei Gilmore dans la série culte Gilmore Girls. Diffusé entre 2000 et 2007, le show l'a révélée au grand public et l'a rendue célèbre. En outre, elle remporta à deux reprises le Teen Choice Awards de la meilleure actrice. Au final, sa participation à Quatre Filles et un jean 1 et 2 représente plus une parenthèse confirmant sa notoriété qu'autre chose.

Par la suite, si elle est apparue dans plusieurs films, c'est surtout à la télévision qu'elle a pu se faire remarquer en apparaissant dans la cinquième saison de Mad Men en 2012, en jouant le premier rôle dans la série comique Us & Them, et surtout en retournant dans la huitième saison surprise de Gilmore Girls en 2016. Actuellement, elle fait partie de la distribution de l'acclamée The Handmaid's Tale. Son interprétation lui a valu deux nominations aux Emmy Awards, pour une seule récompense.