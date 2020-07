Quatre garçons pleins d'avenir : une suite en préparation ?

Sorti en 1997, "Quatre garçons pleins d'avenir" est une comédie absolument culte qui suit les galères d'Arnaud, Axel, Johan et Breitling. Plus de vingt ans après, leurs interprètes Olivier Brocheriou, Stéphan Guérin-Tillié, Olivier Sitruk et Eric Berger ont annoncé un retour attendu avec un nouveau film titré "Les Relous".

Quatre garçons pleins d'avenir, l'histoire d'un film culte Dans Quatre garçons pleins d'avenir (1997), Arnaud est un serial loser d'Aix-en-Provence. Il vient de rater pour la troisième fois son examen de passage en seconde année de droit, est toujours célibataire, vit avec une colocataire nympho qui le confond avec son frère, et se fait martyriser par son voisin. Ses amis Axel, Johan et Breitling comptent bien lui changer les idées. S'en suit une série de galères pour eux, des échecs en soirées avec en prime un véritable racket par un commissaire véreux, interprété par Thierry Lhermitte en très grande forme. Bref, Quatre garçons pleins d'avenir c'est une comédie absolument culte et hilarante signée Jean-Paul Lilienfeld avec un Arnaud particulièrement attachant. L'équipe de Quatre garçons pleins d'avenir se reforme Il y a quelques mois nous vous partagions tout notre amour pour la loose géniale de Quatre garçons pleins d’avenir. Olivier Brocheriou, Stéphan Guérin-Tillié, Olivier Sitruk et Eric Berger, les quatre interprètes principaux, seraient-ils passés par là ? En tout cas, quelque chose semble les avoir inspirés puisqu'ils ont décidé de se réunir pour un nouveau film. C'est sur Twitter, sur la page nouvellement créée du film Les Relous, qu'ils ont annoncé leur première séance d'écriture. Pour l'instant, il n'y a pas d'information sur ce film. Officiellement, rien n'indique qu'il s'agit d'une suite directe de Quatre garçons pleins d'avenir, mais il serait étonnant que leur nouveau projet n'ait pas un rapport. Olivier Brocheriou, Stéphan Guérin-Tillié et Olivier Sitruk avaient bien participé à un autre film de Jean-Paul Lilienfeld, HS Hors Service. Et ils se sont déjà croisés sur d'autres tournages. Mais cette fois Les Relous offrira une vraie réunion du quatuor, 23 ans après. On surveillera de près l'évolution du projet. En tout cas, ça annonce un gros gavage ! 100% Culte !