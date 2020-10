Quel est le film d'horreur le plus flippant selon la science ?

Quand la science met son grain de sel dans le cinéma, ça donne toujours des résultats étonnants. Un rapport scientifique a tenté d'établir le film d'horreur le plus effrayant de tous les temps. Et il s'agit d'un long-métrage assez récent...

Une étude pour établir le film d'horreur le plus effrayant de tous les temps

Une nouvelle étude a été menée par Broadbandchoices, via Forbes, intitulée « Science of Scare Project », pour désigner le film d'horreur le plus flippant de tous les temps. Cinquante personnes d'âges différents ont été choisies pour visionner plus de cent heures de films d'horreur. En suivant leurs fréquence cardiaques, les observateurs ont pu déterminer une liste (sur cinquante échantillons) des 35 films d'horreur les plus effrayants de l'histoire du cinéma.

Et le vainqueur est...

Le film Sinister arrive en tête du classement. Selon le rapport, c'est le film de Scott Derrickson qui est considéré comme le plus angoissant du panel. La fréquence cardiaque moyenne d'un être humain au repos est de 65 battements par minutes (BPM). Pendant la diffusion de Sinister, le rythme cardiaque des spectateurs est montée en moyenne à 86 BPM, et au maximum à 131 BPM.

Sorti en 2012, Sinister a été très bien reçu par les critiques. Porté par Ethan Hawke, l'histoire suit les déboires de la famille Ellison, aux prises avec le terrible démon Bagul, le dévoreur d'enfants, un Dieu mineur de l'époque Babylonienne. Le film a été un énorme succès au box-office avec plus de 82 millions de dollars de recettes pour un budget de seulement 3 millions de dollars. Une suite a donc vu le jour en 2015, réalisée par Ciaran Foy, sans rencontrer le même triomphe.

Le reste du classement se compose de...

Le reste du classement se compose d'autres films majeurs du genre. Insidious vient se hisser à la deuxième place du top. Le film de James Wan a emmené la fréquence cardiaque du public jusqu'à 133 BPM au maximum. Pour compléter cette liste, le reste du top 10 se compose de Conjuring : Les Dossiers Warren, de Hérédité, de Paranormal Activity, de l'excellent It Follows, de Conjuring : Le Cas Enfield, de Mister Babadook, de The Descent et enfin de The Visit. Ainsi, James Wan a trois de ses films dans ce classement, d'où son appellation de maître de l'horreur.

Une liste, qui n'est finalement pas très surprenante, tant les films cités sont des références du genre. The Visit, It Follows et Hérédité sont notamment des joyaux incontestables. A noter que tous les métrages sont sortis dans les années 2000, ne laissant aucune place aux anciens films. Et vous, quel est votre film d'horreur préféré ?