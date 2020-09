Quentin Dupieux travaille déjà sur un nouveau film avec Alain Chabat

Alors que "Mandibules" n'est même pas encore sorti, Quentin Dupieux travaille déjà sur son prochain film. Intitulé "Incroyable mais vrai", le long-métrage sera l'occasion de voir le retour d'Alain Chabat dans le cinéma de Mr Oizo.

Mandibules

Quentin Dupieux vient à peine de terminer le tournage de son nouveau film, Mandibules, qu'il est déjà de retour sur les plateaux. Attendu le 2 décembre prochain, ce long-métrage réunit un casting impressionnant notamment composé de David Marsais, de Grégoire Ludig, d'Adèle Exarchopoulos ou encore de Roméo Elvis. Tandis que la bande-annonce est tombée il y a quelques semaines, dévoilant une nouvelle fois un film étonnant et décalé, dans lequel le Palmashow va tenter de dresser une mouche géante, Quentin Dupieux travaille déjà sur son prochain film.

La carrière du cinéaste est très prolifique ces dernières années. Mr Oizo (son nom de musicien) enchaîne les tournages à un rythme effréné avec un film par an depuis Au Poste !. Après le récent Le Daim, le voilà de retour sur la scène cinématographique avec le très attendu Mandibules. Mais alors que ce nouveau long-métrage n'est même pas encore sorti, Quentin Dupieux dévoile la distribution de son prochain film : Incroyable mais vrai. Le cinéaste semble insatiable et c'est tant mieux pour ses fans.

Incroyable mais vrai : le prochain film de Quentin Dupieux

Pour le moment, on ne sait pas grand chose de ce nouveau projet, si ce n'est que la production a déjà débuté. Quentin Dupieux et son équipe sont entrés en tournage il y a quelques jours. Pour le moment, seul un court synopsis a été dévoilé. Incroyable mais vrai racontera le destin d'Alain et Marie, qui s'installent dans le pavillon de banlieue de leurs rêves. Mais l'agent immobilier les a prévenus : ce qui se trouve à la cave risque de changer leur vie durablement.

Incroyable mais vrai marque surtout le retour d'Alain Chabat devant la caméra de Quentin Dupieux, six ans après l'excellent Réalité. Ce dernier sera accompagné d'un casting quatre étoiles composé de Léa Drucker, d'Anaïs Demoustier et de Benoît Magimel. Encore une sacrée équipe en perspective. On devrait, normalement, avoir davantage d'informations sur ce mystérieux projet après la sortie de Mandibules.