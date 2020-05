Quentin Tarantino dévoile son film préféré de la décennie

Interrogé sur son film préféré de la décennie, le réalisateur de "Inglourious Basterds" ou "Django Unchained" a donné sa réponse. Et contrairement à son habitude, Tarantino n’a pas argumenté sur les raisons de son choix, estimant que la qualité du film suffit à le justifier.

Lors d’une précédente interview, Quentin Tarantino avait révélé que, selon lui, le deuxième meilleur film de la décennie était Dunkerque de Christopher Nolan, sorti en 2017. Mais le cinéaste n’avait pas encore dévoilé son numéro un. C’est désormais chose faite puisque dans une interview pour Première, Tarantino a indiqué que The Social Network occupe la première place de son classement.

Contrairement à son habitude, lorsqu’il évoque avec passion des films cultes (ou moins cultes), il n’a en revanche pas développé sa réponse. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pense que The Social Network est le meilleur film de la décennie, le cinéaste s’est contenté de répondre :

C’est le numéro un, parce que c’est le meilleur, voilà tout ! Il écrase toute la concurrence.

Sorti en 2010, The Social Network raconte l’histoire de la création de Facebook. Il s’intéresse plus précisément aux événements ayant conduit Mark Zuckerberg à passer du statut de meilleur ami d’Eduardo Saverin, le co-fondateur du site, à celui d’opposant du même homme dans un procès.

Le film avait été très bien reçu par la critique et le public, gagnant instantanément le statut d’œuvre culte. Depuis, de nombreux cinéastes et autres acteurs du cinéma louent régulièrement sa qualité, aussi bien pour la réalisation de David Fincher que le scénario d’Aaron Sorkin ou le jeu des acteurs. Tarantino s’ajoute donc à la longue liste de personnes qui considèrent The Social Network comme un très grand film.

Quentin Tarantino fan d’Aaron Sorkin et David Fincher

Par le passé, Tarantino s’était déjà déclaré fan des œuvres de Sorkin, le qualifiant de « plus grand dialoguiste en activité ». Il avait par exemple révélé que pendant la diffusion de la série The Newsroom, créée par le scénariste, il regardait chaque nouvel épisode trois fois par semaine. Il chante aussi régulièrement les louanges de David Fincher. Fight Club figurait d’ailleurs dans sa liste un peu originale des meilleurs films sortis précisément entre 1992 et 2009.

Des rumeurs sur une possible suite de The Social Network font régulièrement surface sur Internet, étayées par l’importance que Facebook a pris depuis la fin du film et les nombreux événements nouveaux sur le site et son créateur. L’année dernière, Sorkin avait révélé penser à l’écriture d’un deuxième film. Jesse Eisenberg s’était montré enthousiaste sur cette éventualité, déclarant qu’il « serait évidemment intéressé » par la possibilité de reprendre le rôle de Zuckerberg.

Pour l’instant, rien d’officiel n’a été annoncé, et il faudra attendre d’avoir une éventuelle confirmation du scénariste pour être sûrs qu’un deuxième film est effectivement en chantier.