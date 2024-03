Quentin Tarantino dévoile le film récent qu'il préfère (et ce n'est pas surprenant)

Quentin Tarantino est revenu sur le film récent qu'il a le plus apprécié, et s'est même indigné qu'il n'ait pas été récompensé de l'Oscar du Meilleur film.

Quentin Tarantino nostalgique ?

Ces derniers temps, plusieurs cinéastes américains de renom ont se sont ouverts sur certains de leurs films préférés, avec des petits tops all time ou d'actualité. Ainsi Christopher Nolan a révélé avoir adoré Past Lives et Aftersun, Martin Scorsese citant lui aussi Past Lives et le film de Wim Wenders Perfect Days, quand Denis Villeneuve a fait dans un registre plus classique avec notamment 2001, l'odyssée de l'espace, Apocalypse Now et Persona.

C'est maintenant au tour de Quentin Tarantino, qui a déclaré au micro du podcast de Brett Easton Ellis retenir tout particulièrement un film des années récentes.

Tournage de Once Upon a Time... in Hollywood ©Sony Pictures

En 2022, Quentin Tarantino avait partagé toute son admiration et son amour pour Top Gun : Maverick, ravi d'un spectacle qu'il pensait "ne plus jamais voir" et de l'hommage à Tony Scott. Si les oeuvres de Tom Cruise dans le film de Joseph Kosinski l'ont ainsi largement emporté, il y a un autre film, sorti en 2021, qu'il avait mentionné au même moment mais qu'il estime maintenant encore plus : West Side Story.

"Tout en haut du classement avec Fury Road"

Le remake du classique West Side Story réalisé par Steven Spielberg, magnifique transport contemporain du film mythique (notre avis ici), a été un grand succès critique. Mais un échec dans les salles et au box-office. Et ce n'est sûrement pas de la faute de Quentin Tarantino, qui lui s'est rendu deux fois au cinéma pour le voir.

J'ai adoré "West Side Story". C'était le meilleur film de 2021, et il aurait dû gagner l'Oscar du Meilleur film et le gars qui jouait Riff (Mike Faist, ndlr) aussi son Oscar. C'est le seul film que j'ai vu deux fois, tout seul, au cinéma. C'était au-delà et encore au-delà. Tout en haut du classement avec "Fury Road".

Ce n'est pas très étonnant de la part du Quentin Tarantino version 21e siècle, dont le style est resté le même mais dont la forme de ses longs-métrages récents traduit une tendance à la nostalgie et au "classique". En effet, ce n'est pas tant l'auteur de Pulp Fiction qui parle que celui de Once Upon a Time... in Hollywood, avec un cinéma rétrospectif qui tend vers des années marquées par le phénomène West Side Story, sorti en 1962.

Par ailleurs, c'est aussi l'hommage d'un cinéaste au grand Steven Spielberg, duquel Quentin Tarantino souligne avec ce choix tout l'exceptionnel savoir-faire. Et qu'il estime donc au niveau de Mad Max : Fury Road, soit un des films les plus unanimement acclamés de la dernière décennie.