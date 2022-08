Top Gun Maverick : Quentin Tarantino donne son avis sur le film

Quentin Tarantino aime de temps en temps évoquer ses coups de cœur cinématographiques récents. Dans un podcast, le réalisateur a eu des propos élogieux envers "West Side Story" et surtout "Top Gun : Maverick", un grand spectacle qui rend parfaitement hommage à Tony Scott selon lui.

Top Gun Maverick : le plus gros succès de Tom Cruise

36 ans après Top Gun, Tom Cruise est de retour dans la peau du personnage qui a fait de lui une star internationale. Sous la direction de Joseph Kosinski (Oblivion, Line of Fire), le comédien incarne pour la deuxième fois Pete Mitchell dans Top Gun : Maverick.

Dans cette suite, le pilote d'exception fait son retour dans la prestigieuse école californienne afin de former des recrues prometteuses incarnées par Miles Teller, Glen Powell ou encore Monica Barbaro à une mission spéciale. Mais alors qu'il souhaite transmettre son savoir et son expérience à la nouvelle génération, il découvre finalement qu'ils ne peuvent se passer de lui.

Pete Mitchell (Tom Cruise) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Tout un symbole pour Tom Cruise, qui a d'ailleurs redonné un coup de fouet à la fréquentation des salles obscures. En plus d'être le plus gros carton au box-office mondial de 2022 avec plus d'1,3 milliard de dollars de recettes, loin devant Jurassic World : Le Monde d'après et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Top Gun : Maverick est le succès le plus important de sa tête d'affiche.

Au-delà de ces résultats impressionnants, qui mettent à mal la toute-puissance de Disney et du MCU, le blockbuster a aussi suscité un emballement critique, que l'on ira d'ailleurs pas contredire. Un engouement auquel se joint Quentin Tarantino, comme il l'a récemment fait savoir dans le podcast ReelBlend de CinemaBlend.

Quentin Tarantino fan du film

Le réalisateur de Pulp Fiction a évoqué le plaisir que lui a procuré la découverte de Top Gun : Maverick au cinéma, au même titre que celle de West Side Story :

Normalement, je ne parle pas beaucoup de nouveaux films parce que je suis obligé de ne dire que de bonnes choses... Mais j'adore ce putain de film Top Gun : Maverick. J'ai trouvé ça fantastique ! Je l'ai vu au cinéma. Et comme le dit notre bon ami commun Bret Easton Ellis, Top Gun 2 et West Side Story de Spielberg nous ont offert tous deux un véritable spectacle cinématographique. Le genre que je pensais ne plus jamais voir ! C'était fantastique.

Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Quentin Tarantino s'est ensuite confié sur une conversation qu'il a eue avec Tom Cruise. Le cinéaste a demandé à l'acteur comment il serait possible de donner une suite à Top Gun sans le regretté Tony Scott, décédé en 2012. Et la star lui aurait alors répondu :

Je sais. Écoute, je sais. Tu as raison. C'est pour ça que j'ai dit non durant toutes ces années. J'ai dit non à cette idée de suite pour cette raison précise, mais cette fois, nous avons trouvé un moyen de la faire. Nous avons trouvé une bonne histoire.

Un magnifique hommage à Tony Scott

En plus d'avoir été un collaborateur de Tony Scott sur True Romance et USS Alabama, Quentin Tarantino est un immense admirateur de l'œuvre de son confrère. Et selon lui, Top Gun : Maverick est dans la continuité de son travail :