Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3 : on connaît le titre et la date de sortie

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3 a désormais un titre et une date de sortie. Après les énormes succès des deux premiers volets, la famille Verneuil revient de nouveau sur les écrans pour une nouvelle aventure.

À quelques jours de la réouverture des salles de cinéma en France, l'industrie commence à reprendre du poil de la bête après plus de trois mois d'incertitude liée à la pandémie de coronavirus. En plus de reprogrammer des films en salles dès le 22 juin, les distributeurs commencent à sortir la tête de l'eau et datent des futurs longs-métrages très attendus comme la comédie Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3 ? le troisième opus des aventures du couple Verneuil, campé par Chantal Lauby et Christian Clavier, qui a visiblement toujours du mal à accepter que ses quatre filles soient en couple avec des hommes de religions et d'origines diverses.

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3 : un titre et une date de sortie

Après Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? en 2014 et Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? en 2019, le réalisateur Philippe de Chauveron et son co-scénariste Guy Laurent s'apprêtent donc une nouvelle fois à faire trembler le box-office français avec Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? annoncé pour le 13 octobre 2021. Si aucune information sur le casting et l'intrigue n'ont pour l'instant été annoncée, il semble clair que les acteurs des deux premiers films seront de retour pour cette suite très attendue.

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3 : un succès annoncé ?

Le premier film sorti en 2014 a créé un véritable tsunami au box-office français en totalisant 12,3 millions d'entrées, devenant ainsi le huitième plus gros succès français de l'histoire du box-office hexagonal derrière Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchables, La Grande Vadrouille, Les Visiteurs, Le Petit Monde de don Camillo et La Grande Illusion.

Cinq ans plus tard, Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? a totalisé 6,7 millions d'entrées, devenant ainsi le plus gros succès français de l'année 2019. Cette performance lui a d'ailleurs permis de remporter le César du public l'année suivante.

Il ne fait aucun doute que Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? suivra le même chemin et se hissera en tête des sorties françaises en 2021. Il ne reste désormais plus qu'à savoir quelles péripéties Claude et Marie Verneuil devront affronter cette fois-ci...