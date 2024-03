Ce soir à la TV : changement de casting et drame mortel pour cette saga culte

La production de la comédie chorale "Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?", diffusée ce soir sur TF1, a été perturbée par un changement dans le casting principal, mais surtout par un terrible accident qui a endeuillé le tournage.

Suite (et fin ?) d'une saga culte

En 2022 sort le troisième volet de la saga à succès Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu : Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? Ce film, toujours co-scénarisé et réalisé par Philippe de Chauveron, porté notamment par Christian Clavier et Chantal Lauby, fait suite aux deux premiers films qui ont cumulé ensemble 19 millions d'entrées en France (12,3 pour le premier, 6,7 pour le deuxième).

Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? ©UGC

Claude et Marie Verneuil vont bientôt fêter leurs 40 ans de mariage. Pour l'occasion, leurs quatre filles, Isabelle, Odile, Ségolène et Laure, décident d’organiser une grande fête surprise dans leur maison familiale de Chinon. Elles décident également d'inviter, chacune, les parents de leurs maris respectifs, Rachid, David, Chao et Charles.

La tendance était à la baisse - inévitable vue l'immense performance de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu -, et malheureusement se confirme pour Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?, qui n'attire lors de sa sortie "que" 2,4 millions de spectateurs. Une performance qui serait un succès pour n'importe quelle comédie, mais qui pour cette saga est une déception.

Julia Piaton absente de Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?

La production de Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? a été très perturbée. À commencer par un report de tournage, occasionné par le Covid-19. Alors que le tournage devait débuter fin 2020, il est repoussé à la fin du mois de mars 2021. Ce décalage a une conséquence importante pour le casting du film. Julia Piaton, qui incarne Odile, épouse de David (Ary Abittan), quitte la production pour des raisons de planning. Frédérique Bel et Noom Diawara confirmaient ainsi :

À cause du Covid, les plannings de tournage ont été chamboulés. Julia n’était pas disponible du coup, on a gagné une sœur en plus.

Julia Piaton tourne en effet au même moment Les Engagés d'Émilie Frèche, et enchaînera peu après avec Les Petites victoires de Mélanie Auffret - elle est annoncée dans le rôle principal en juin 2021. En l'absence de Julia Piaton, c'est donc l'actrice Alice David qui incarne Odile.

Un grave accident de la route endeuille le tournage

Si le changement de casting est tout de même un événement significatif pour la production de Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?, il devient parfaitement anecdotique lorsqu'un terrible drame survient.

À peine le tournage entamé, le 23 avril 2021, lors d'un repérage à Châtellerault dans le département de la Vienne, quatre techniciens sont victimes d'un grave accident de la route lorsque leur voiture est impliquée dans une collision frontale avec un véhicule arrivant dans l'autre sens. Trois techniciens, âgés de 19, 47 et 49 ans, sont tués dans le choc "particulièrement violent". Le quatrième passager de la voiture est hospitalisé dans un état critique, et le conducteur de l'autre véhicule impliqué est aussi hospitalisé.

Frappé par cette tragédie, le tournage est interrompu quelques jours et reprend le 29 avril. À cette occasion, l'actrice Élodie Fontan, interprète de Laure, publie un message touchant sur Instagram. À sa sortie dans les salles, le film est dédié aux victimes de cet accident mortel.