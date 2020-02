Radioactive : découvrez le trailer du biopic sur Marie Curie avec Rosamund Pike

Vous avez aimé ? Partagez :

Les premières images du film « Radioactive », biopic sur la vie de la scientifique franco-polonaise Marie Curie, incarnée par Rosamund Pike, viennent de sortir. Le long-métrage est réalisé par Marjane Satrapi.

Radioactive racontera l’histoire de la scientifique de génie Marie Curie. Première femme à avoir reçu le prix Nobel en 1903 pour ses travaux sur la radiation, la physicienne née en Pologne et naturalisée Française suite à son mariage avec Pierre Curie, avec lequel elle travaillait, a connu une trajectoire atypique.

Si l’on en croit les premières images, le film de Satrapi, prix du jury au festival de Cannes de 2007 pour Persepolis, devrait s’attacher à raconter ce parcours sinueux.

Des premières images qui annoncent le combat de la jeune femme pour défendre ses travaux

La bande-annonce de Radioactive promet de raconter le parcours de Curie, qui se heurte à la communauté scientifique, sceptique par rapport aux trouvailles de la jeune femme, qui décide de lui prouver la validité de sa découverte. La persistance de la physicienne pour recevoir la reconnaissance de ses pairs devrait être au centre du film.

Rosamund Pike prêtera ses traits à celle qui a révolutionné la perception des radiations dans le monde de la science. L’actrice notamment acclamée pour sa performance dans Gone Girl n’en sera pas à son premier biopic. Elle interprétait notamment la femme de Reinhard Heydrich dans HHhH en 2017 sous la direction d’un autre Français, Cédric Jimenez. Un an plus tard, elle jouait le reporter de guerre Marie Colvin dans A Private War.

Le mari de la scientifique, Pierre Curie, auquel les premières images promettent également un rôle prépondérant, sera quant à lui interprété par Sam Riley, vu dans Maléfique et sa suite, Maléfique : Le Pouvoir du Mal, sorti l’année dernière.

Ce n’est pas la première fois que l’histoire de la physicienne pionnière pour son travail sur les radiations sera adaptée à l’écran. Plusieurs films et téléfilms lui ont déjà été consacrés.

Elle a notamment été incarnée par Isabelle Huppert dans Les Palmes de Monsieur Schutz, sorti en 1997. Plus récemment, c’est la polonaise Karolina Gruszka qui lui prêtait ses traits dans le long-métrage de Marie-Noëlle Sehr sobrement intitulé Marie Curie, sorti en 2018.

Alors que la réalisatrice, Marjane Satrapi, est Franco-Iranienne, le film, scénarisé par Jack Thorne, qui a récemment écrit la pièce de théâtre Harry Potter et l’Enfant maudit avec J.K. Rowling, est une production britannique. Porté par Pike et Riley, il se compose d’un casting entièrement britannique, et a été tourné en anglais.

L’attente pour découvrir le film Radioactive ne sera plus très longue puisqu’il sera en salles le 11 mars prochain.