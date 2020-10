Rahan : c'est confirmé, Michaël Youn va réaliser l'adaptation en film

La rumeur était sortie cet été, laissant les spectateurs assez circonspects. Michaël Youn pour adapter l'univers de "Rahan", ce n'est pas une rencontre frappée du sceau de l'évidence. C'est pourtant une confirmation qui vient de tomber, l'acteur/réalisateur sera à la tête du projet.

Michaël Youn s'empare officiellement de Rahan

Rahan est né de la plume de Roger Lécureux et a été dessiné par André Chéret. Personnage central de plusieurs bandes dessinées, il existe dans une Préhistoire remaniée où hommes, créatures et dinosaures se côtoient. Pas toujours pour le meilleur. Attristé par la mort de ses parents, Rahan est adopté par le clan du Mont Bleu et devient un guerrier qui s'implique dans plusieurs aventures avec toujours une ligne de conduite respectueuse de ses ancêtres. Déjà porté sur petit écran en animation, un tel matériau culte mériterait une adaptation au cinéma. Néanmoins, nous avions entendu cet été que Michaël Youn était susceptible de s'emparer du poste de réalisateur pour un film en préparation. L'autre rumeur concernait l'acteur principal, qui pourrait être Arnaud Ducret.

Plus de place au doute maintenant, nos confrères d'Allociné annoncent que la boîte de production Monkey Pack Films a officialisé que Michaël Youn était en train de travailler sur l'écriture d'un scénario adapté de Rahan. Il se chargera également du boulot derrière la caméra mais ne prendra pas le rôle central. La rumeur Arnaud Ducret n'est absolument pas confirmée pour l'heure et aucun nouveau nom n'a été évoqué. Le choix de l'interprète nous indiquera quelle direction va prendre ce projet - s'il est plus porté par une vibe comique ou pas.

Enfin une adaptation au cinéma !

Avant que ce ne soit Michaël Youn l'élu, des adaptations de Rahan ont déjà été évoquées. Aucune n'a vu le jour et le personnage n'a jamais eu son propre film. La plus célèbre est celle que voulait faire Christophe Gans. On aurait donné cher pour le voir concrétiser sa vision mais le projet semblait trop ambitieux par rapport à l'industrie. Espérons que Michaël Youn ne nous fasse pas trop regretter ce rendez-vous manqué avec un film à l'humour insupportable. Il y a quelque chose de totalement épique et spectaculaire à faire avec ce personnage mais nous ne sommes pas sûrs que le réalisateur soit le mieux à même de porter l'esprit de l'oeuvre de Roger Lécureux et André Chéret. Laissons-lui au moins le bénéfice du doute pour le moment. Quand on l'a fait avec Philippe Lacheau pour Nicky Larson et le parfum de Cupidon, une plutôt bonne surprise en était sortie.