Ce soir à la TV : Dany Boon a pris 10kg de muscles pour cette comédie qui a fait 4,5M d'entrées

Diffusé ce soir sur TF1, "Raid Dingue" a obligé Dany Boon à se lancer dans une remise en forme intensive. L'acteur est parvenu à prendre 10 kilos de muscles et être crédible en instructeur du RAID.

Raid Dingue : un grand succès de 2017 pour Dany Boon

Au cours de sa carrière de réalisateur, Dany Boon a connu de nombreux succès. Il y a bien sûr eu le carton monumental de Bienvenue chez les Ch'tis (2008) avec plus de 20 millions d'entrées. Mais ses films suivants ont également affiché des chiffres impressionnants. Ce fut le cas de Raid Dingue (2017), qui attira plus de 4,5 millions de spectateurs et de spectatrices en salles. Un résultat qui le plaça derrière Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi (7 millions d'entrées) et Moi, moche et méchant 3 (5,6 millions d'entrées) au box-office français en 2017. Et qui permit à Dany Boon de remporter, quelques mois plus tard, le César du public.

Une belle récompense pour l'acteur et réalisateur, qui tenait s'est donné pour incarner de manière crédible un instructeur du RAID. Pour rappel, Raid Dingue suit Johanna (Alice Pol), une policière qui souhaite intégrer le RAID. Sauf qu'à chacune de ses tentatives d'inscription, son profil n'est pas sélectionné. Car en dépit de sa bonne volonté, Johanna est assez maladroite.

Alice Pol et Dany Boon - Raid Dingue ©Pathé

Voyant qu'elle ne compte pas abandonner son rêve, son père, ministre de l'Intérieur, s'arrange finalement pour la faire entrer au RAID comme stagiaire, dans l'espoir que la difficulté de la formation la dégoûte. C'est ainsi que Johanna se retrouve sous la direction d'Eugène Froissard, un homme peu agréable et misogyne, qui n'a aucune envie de voir une femme au sein du RAID.

Mettre en avant les rares femmes du RAID

Pour préparer Raid Dingue, Dany Boon est d'abord allé à la rencontre des équipes du RAID, et notamment de Jean-Michel Fauvergue, "le grand patron" comme il le désigne dans le dossier de presse. C'est là qu'il a découvert que sur les 170 agents de cette unité, seulement 3 étaient des femmes. Ce qui a d'autant plus motivé le réalisateur à faire de Johanna le personnage principal.

J’ai été fasciné par les femmes du Raid : comme les hommes, elles suivent un entrainement intensif en y allant à fond et je voulais aborder cette question. Il y a peu ou pas de comédies d’action dans lesquelles le rôle principal est tenu par un personnage féminin...

L'entraînement intensif de Dany Boon

Même si Raid Dingue amuse par le personnage maladroit de Johanna, inspiré par la maladresse d'Alice Pol (c'est après avoir renversé un mug entier de thé sur le scénario de Dany Boon que celui-ci eut l'idée d'un tel personnage), Dany Boon a voulu mettre en valeur l'unité du RAID. Souhaitant être le plus crédible possible, l'acteur et réalisateur ne s'est pas ménagé. Suivant les conseils d'Alain Figlarz (en charge des cascades du film), qui lui demanda de manière cash s'il allait "garder ce corps ou changer pour le film", Dany Boon se lança dans une remise en forme intense.

J’ai débuté un entraînement intensif avec un coach formidable, Fred Mompo, à base de musculation tout en changeant complètement d’alimentation, à base de blanc d’œuf, de viande des Grisons ou de fromage blanc 0% (...) Il fallait absolument que les spectateurs croient que je pouvais être un des formateurs du Raid.

Dany Boon - Raid Dingue ©Pathé

Sportif dans sa jeunesse, le comédien trouva rapidement ses marques et il vit rapidement l'évolution.

J’ai modestement commencé avec 20 pompes par jour et à la fin, j’en faisais plus de 200 ! J’ai perdu 15 kilos pour en reprendre 10 de muscles…

La plus grande difficulté pour Dany Boon est finalement venue de son alimentation. Lui qui "adore bien manger", a été obligé de se "sevrer de tout un tas d'aliments" dans le but d'être prêt pour le premier jour de tournage. Après quoi il a pu revenir à ses bonnes vieilles habitudes, tout en continuant de faire du sport. Dans tous les cas, à en croire Eric Heip, Commissaire divisionnaire adjoint au chef du RAID, interrogé par l'émission Thé ou café (vidéo ci-dessous), Dany Boon est parvenu à proposer un personnage crédible.