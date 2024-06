Raphaël Quenard va incarner Johnny Hallyday dans un biopic "officiel"

Après l'annonce du film de Jalil Lespert sur la relation entre Johnny et Laeticia Hallyday, l'ex-épouse du légendaire chanteur a annoncé qu'un biopic "officiel" était en préparation, avec un acteur en pleine ascension pour incarner Johnny Hallyday : Raphaël Quenard.

Raphaël Quenard pour faire revivre "Johnny"

C'est Paris Match qui eu la primeur de la nouvelle, délivrée par Laeticia Hallyday elle-même : un biopic "officiel" sur la superstar de la chanson française Johnny Hallyday est en préparation. En 2027, cela fera dix ans que l'interprète de "Que je t'aime" et "Allumer le feu" nous a quittés. Et c'est à cette date, le 8 décembre 2027 qu'est prévu dans nos cinémas ce nouveau film.

Johnny Hallyday ©TONY BARSON ARCHIVE/WIREIMAGE

Laeticia Hallyday a aussi dévoilé quel acteur incarnerait "Le Taulier". Il s'agit d'un des acteurs les plus demandés du moment : Raphaël Quenard. Celle-ci a déclaré à son sujet :

J'ai été scotchée par son jeu, ses regards, sa façon d'occuper l’espace, de parler, sa spontanéité, son charisme presque animal... Je me suis dit que si un acteur pouvait incarner Johnny au cinéma, c'était lui.

C'est même l'acteur qui a donné à Laeticia Hallyday cette idée de biopic, après qu'elle l'a découvert dans Yannick de Quentin Dupieux.

Cédric Jimenez à la réalisation

Révélation de 2023 et récompensé du César de la révélation masculine 2024 pour sa performance dans Chien de la casse, Raphaël Quenard sera ainsi dirigé dans ce rôle par Cédric Jimenez, réalisateur notamment de BAC Nord et Novembre. Le réalisateur a expliqué, concernant l'acteur : "Raphaël va commencer par s’immerger de son côté, semaine après semaine, mois après mois, manger, boire et penser Johnny pour s’en approcher. (...) Il va s'acquitter seul de 85 % du chemin. Je l'aiderai pour les 15 % restants. La magie du cinéma, les décors, les costumes ajouteront encore à ce travail."

La ressemblance physique entre Johnny Halliday et Raphaël Quenard ne saute pas aux yeux. Ce rôle s'annonce donc comme un défi pour l'acteur. Et s'il le relève avec la manière, c'est le type de rôle qui pourrait définitivement le consacrer.

Avant de pouvoir découvrir ce biopic, un autre film sur Johnny Hallyday, dont le début du tournage est prévu fin 2024, va aussi être produit. Annoncé au Festival de Cannes 2024, cet autre film sur le chanteur est réalisé par Jalil Lespert, avec l'acteur belge Matthias Schoenaerts dans le rôle. Ce film se concentrera sur la rencontre entre Johnny et Laeticia et s'intéressera à leur couple et ses problèmes, entre anorexie, addiction à l'alcool et à la cocaïne, et problèmes financiers.