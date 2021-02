Raya et le dernier dragon : quel est ce court-métrage qui sera diffusé avant le film ?

"Raya et le dernier dragon" est très attendu par le public. On espère également qu'il pourra trouver le chemin des salles, et que la crise sanitaire ne compliquera pas les choses. Si sa sortie est maintenue, les spectateurs auront également le privilège de pouvoir visionner un petit court-métrage qui précédera le film : "Us Again".

Disney à l'ère du dragon

Deux ans après La Reine des Neiges 2, Disney va donc remettre le couvert avec un nouveau long-métrage d'animation. Intitulé Raya et le dernier dragon, il est réalisé par Carlos Lopez Estrada (Blindspotting) et Don Hall. Ce dernier est d'ailleurs un collaborateur régulier de la société puisqu'il fut le co-réalisateur de Les Nouveaux héros et Vaiana : La Légende du bout du monde. À la co-réalisation, il faut également rajouter Paul Briggs et John Ripa qui débuteront pour la première fois en tant que metteurs en scène. En effet, jusqu'ici, les deux hommes étaient connus pour superviser et animer certains films Disney.

Pour rappel, Raya et le dernier dragon se déroule dans un pays imaginaire appelé Kumandra. Durant des siècles, humains et dragons vivaient en harmonie. Seulement, un beau jour, des créatures maléfiques attaquèrent la contrée. Pour sauver l'humanité, les dragons se sont alors sacrifiés. Après cinq siècles de paix, la menace maléfique est revenue sur Kumandra. Par conséquent, Raya, une guerrière solitaire, est choisie pour aller chercher le dernier dragon au monde. La créature représente l'ultime espoir de survie pour l'humanité.

Avec un univers inspiré des légendes asiatiques, Raya et le dernier dragon s'entoure d'un casting en adéquation. On y retrouve donc Kelly Marie Tran, Awkwafina, Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Sandra Oh ou bien encore Benedict Wong.

Raya (Kelly Marie Tran) - Raya et le dernier dragon ©Disney

Un court-métrage qui vous donnera envie de danser

Raya et le dernier dragon sera donc précédé du court-métrage intitulé Us Again. D'une durée de six minutes, il ne contiendra aucun dialogue et nous présentera un couple âgé, qui le temps d'une nuit, va retrouver sa passion juvénile via la danse. Joie, chorégraphies endiablées et musique funky seront ainsi au programme. Réalisé par Zach Parrish, un habitué de l'écurie Disney (il fut responsable de l'animation pour Les Nouveaux héros), le métrage peut compter sur Keone & Mari qui s'occupent des chorégraphies à l'écran. Ce couple de danseurs, marié dans la vraie vie, est bien connu pour avoir joué dans la célèbre émission World of Dance. En outre, ils ont pu travailler avec des artistes talentueux tels que Justin Bieber, Billie Eilish et Kendrick Lamar. Pour Parrish, c'est une fierté de les avoir dans l'équipe :

Travailler avec Keone et Mari a été la clé pour faire fonctionner ce film. Dès le début, je savais que je voulais que ce film soit axé sur la musique. Et j'ai senti que la danse est un langage universel qui peut se traduire dans n'importe quelle culture. J'ai adoré le fait que leur style de danse soit parfait pour l'animation. Il y a ce lien authentique, honnête et organique entre eux parce qu'ils sont mariés. L'histoire elle-même est inspirée de mes propres grands-parents ainsi que de ma situation personnelle lorsque la vieillesse et les blessures m'ont empêché de jouer plus intensivement au basket. J'ai commencé à réfléchir à la manière dont on voit le monde, à mesure que notre quotidien change et que l'on vieilli.

Un court-métrage en plat d'entrée : une habitude "disneyenne".

Présenter un court-métrage avant la diffusion du long, Disney l'a souvent fait dans son histoire. En effet, on se souvient, par exemple, de l'oscarisé Paperman (2012), qui fut projeté en première partie de Les Mondes de Ralph aux Etats-Unis. On se rappelle également de Festin (2015), diffusé avant la projection des Les Nouveaux Heros. Enfin, on peut souligner qu'Us Again succèdera à Raison, Deraison (2016) qui est officiellement le dernier court-métrage diffusé avant un film d'animation Disney. À l'époque, il précédait Vaiana.

Raya et le dernier dragon est attendu dans les salles américaines le 5 mars 2021, et en simultané sur Disney+. Il en sera de même pour Us Again, bien évidemment.