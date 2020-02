Razzie Awards 2020 : toutes les nominations

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Comme chaque année, les Razzie Awards récompensent les pires films et les pires performances de l’année passée. Et 2019 semble avoir été une année particulièrement généreuse. Voici donc la liste de tous les malheureux nommés pour cette 40ème édition des Razzie Awards.

Il y a les Golden Globes, les Césars ou encore les Oscars. Mais il y a une cérémonie qu’il ne faut pas oublier : les Razzie Awards. Chaque année, cette académie pas comme les autres récompense les pires films de l’année passée. Une cérémonie décalée, humoristique et irrévérencieuse, parfois même très méchante, qui revient pour sa 40ème édition. Et une fois encore, les Razzie Awards n’ont pas été tendres. Ainsi, en tête des listes trônent Cats avec 9 nominations, Rambo : Last Blood et A Madea Family Funeral et leur 8 nominations chacun, et Hellboy avec 5 nominations. Autre surprise, la présence de Bruce Willis pour Glass.

Razzie Awards : toutes les nominations

Pire film

Pire acteur

Pire actrice

Pire acteur dans un second rôle

James Corden dans Cats

Tyler Perry (en tant que Joe) dans A Madea Family Funeral

Tyler Perry (en tant que Heathrow) dans A Madea Family Funeral

Seth Rogen dans Zeroville

Bruce Willis dans Glass

Pire actrice dans un second rôle

Pire réalisateur

Fred Durst pour The Fanatic

James Franco pour Zeroville

Adrian Grunberg pour Rambo : Last Blood

Tom Hooper pour Cats

Neil Marshall pour Hellboy

Pire scénario

Lee Hall et Tom Hooper pour Cats

Daniel Farrands pour The Haunting of Sharon Tate

Andrew Cosby pour Hellboy

Tyler Perry pour A Madea Family Funeral

Matthew Cirulnick et Sylvester Stallone pour Rambo : Last Blood

Pire remake, reboot ou suite

X-Men : Dark Phoenix

Godzilla 2 – Roi des Monstres

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo : Last Blood

Pire duo à l’écran

N’importe quelle boule de poils mi-chat/mi-humain dans Cats

Jason Derulo et sa bosse dans Cats

Tyler Perry et Tyler Perry dans A Madea Family Funeral

Sylvester Stallone et sa rage impuissante dans Rambo : Last Blood

John Travolta et son scénario

Razzie du mépris inconscient pour la vie humaine et les biens publics

Traîné sur le Bitume

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy

Joker

Rambo : Last Blood

Razzie de l’acteur/actrice qui réussit à se racheter une crédibilité