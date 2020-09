Ready Player One : Tye Sheridan veut une suite

Dernier film de Steven Spielberg en date, "Ready Player One" aura provoqué une multitude de débats en raison de son caractère ultra-référentiel. Une suite a déjà été évoquée mais rien ne semble activement en train de se faire. L'acteur Tye Sheridan veut encore y croire.

Ready Player One : le cocktail de pop culture de Spielberg

Steven Spielberg est revenu en 2018 à la science-fiction avec Ready Player One, un genre dont il ne s'était plus occupé pendant quelques années. Il porte à l'écran le roman éponyme écrit par Ernest Cline, qui a connu un gros succès par son utilisation active de références à la pop culture. L'histoire se déroule dans un futur un peu plus lointain, en 2045, alors que le monde a basculé dans une certaine déchéance. Les humains veulent échapper à leur vie moribonde en se connectant à l'OASIS, un monde virtuel qui a été mis au point par l'inventeur James Halliday (Mark Rylance). Avant sa disparition, il a placé dans ce monde un oeuf de Pâques numérique qui garantit à celui qui va le trouver l'accès à une énorme richesse. Les participants du monde entier savent que ce trésor peut changer leur vie mais mettre la main dessus demande de la ressource. Un jeune homme, Wade Watts (Tye Sheridan), pense qu'il peut changer son destin en réussissant cette quête.

En dépit de ses grandes qualités formelles et thématiques, Ready Player One n'a pas été complètement le succès que la Warner avait imaginé. Le film a coûté assez cher (175 millions de dollars pour la production, plus les frais de promotion) et ne rapporte "que" 582, 8 millions au box-office mondial. La balance reste positive mais pas au point de parler d'énorme carton. Avec le nom de Steven Spielberg et cette histoire qui convoque des références dans tous les sens, on pouvait s'attendre à une plus forte mobilisation du public.

Une suite peut-elle arriver ?

On a envie de dire oui. La raison principale qui nous confère de l'optimisme est la parution en novembre prochain d'un second livre

. Ernest Cline a décidé d'écrire une suite, dont l'intrigue reste à découvrir. Elle se déroulera dans le même monde et devrait reprendre le personnage de Wade Watts. Avec une base de laquelle s'inspirer, une suite au cinéma a de grandes chances de voir le jour. Les producteurs ont déjà un peu anticipé le coup puisque Olivia Cooke a révélé qu'elle avait signé pour plusieurs films. Un accord contractuel qui permet uniquement de la bloquer au cas où une/des suite(s) serai(en)t lancée(s). Si rien n'a été planifié pour le moment, c'est probablement parce que tout le monde attend de voir comment va se positionner le roman à paraître et ce qu'on peut en tirer pour le cinéma.

Tye Sheridan, l'acteur principal, ne s'est jamais exprimé sur une éventuelle clause mais son cas doit être le même que pour Olivia Cooke. Faire signer des acteurs par avance juste pour se préparer aux éventualités est une pratique courante des studios hollywoodiens. Dans une interview sur un live de ComicBook, l'acteur a été sollicité pour parler d'une suite et se montre partant pour y participer si elle se faisait :

Je croise les doigts et, bien sûr, je pense que c'est génial et que j'adorerais travailler sur ce film, donc oui, j'espère qu'il y en aura un autre.

Il sait que ce second roman est l'élément qui peut faire pencher la balance du bon côté. En dehors du casting, il faudra voir la position de Steven Spielberg sur le sujet. Le réalisateur a toujours beaucoup de projets dans la tête et n'aura peut-être pas l'envie et/ou le temps pour s'occuper d'une suite. On a vu avec Indiana Jones 5 qu'il savait ne pas s'engager quand quelque chose ne lui plaisait pas. Pour le coup, après son travail pertinent et intelligent sur le premier film, on a du mal à imaginer un prolongement sans sa présence à la barre.