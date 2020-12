Ready Player Two : la suite de Ready Player One serait déjà en développement

L'auteur de "Ready Player One" a remis le couvert avec un second roman. Est-ce que cela veut dire qu'une suite va arriver un de ces jours au cinéma ? Il semblerait que oui ! Le projet aurait déjà débuté son développement depuis peu.

Ready Player One : le second roman vient de sortir

À l'heure où l'on écrit ces lignes, Ready Player One est le dernier film en date de Steven Spielberg. Une œuvre dense, placée sous le signe de la pop culture, qui est avant tout une adaptation d'un roman signé Ernest Cline. Le scénario se déroule en 2045, dans un monde en perdition. Wade Watts (Tye Sheridan) doit se rendre dans l'OASIS, un monde virtuel, pour trouver un œuf de Pâques numérique convoité par tout le monde. Sa découverte peut changer non seulement le destin de l'élu mais aussi celui de cette contrée.

L'écrivain a eu envie de se lancer dans une suite, qui se déroule après les événements que l'on connaît. Wade est devenu le patron suite à ses exploits. Mais son aventure ne s'arrête pas là, il va découvrir qu'une technologie secrète pourra permettre de donner encore plus de grandeur à l'OASIS mais aussi d'avoir un impact dans le monde réel. L'objectif sera encore de trouver un autre œuf mais le jeune homme va vite comprendre qu'il n'est pas le seul sur sa piste. Un tel objet attire aussi des mauvaises personnes, qui sont prêtes à commettre des actes horribles pour s'assurer de remporter la mise. Intitulé Ready Player Two, le second roman est paru aux Etats-Unis au mois de novembre et tout le monde se demande s'il va servir de base à une autre adaptation.

Ready Player Two ©Ballantine Books

Une suite avec ou sans Steven Spielberg ?

Ernest Cline vient nous apporter une réponse chez Inverse en dévoilant que le développement du projet pour le cinéma est bien en cours. L'affaire est très peu avancée et a du mal à démarrer pleinement à cause de la crise actuelle qui rend Hollywood moins productif qu'avant. Le lancement d'un développement ne veut pas dire que le film va se faire au bout du compte mais il témoigne d'une envie de prolonger l'univers sur nos écrans. Le premier film a été bien accueilli globalement par la critique et une partie des fans. On parle d'un projet qui a tout de même coûté 175 millions de dollars (hors frais de promotion) et qui en a rapporté 582.8 millions au box-office. Le processus de création a été lourd, en raison de l'importance prédominante de la technologie. Pas sûr que Steven Spielberg veuille reprendre du service sur ce coup. Du côté du casting, Olivia Cooke a déjà avoué qu'elle était liée contractuellement à Warner pour une éventuelle suite et Tye Sheridan n'a pas manqué de manifester de l'intérêt pour la reprise de son rôle.