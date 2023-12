Rebel Moon : ce détail qui amuse les fans de Game of Thrones

Les fans de "Game of Thrones" s'amuse d'un détail de casting dans "Rebel Moon : enfant du feu" actuellement disponible sur Netflix. En effet, deux des comédiens présents dans le film de Zack Snyder ont interprété le même personnage dans la série d'HBO.

Rebel Moon cartonne sur Netflix

C'était l'un des films les plus attendus sur Netflix en cette fin d'année : Rebel Moon : enfant du feu, la première partie du nouveau long-métrage de Zack Snyder, est disponible depuis le 22 décembre dernier, et s'est déjà hissé en tête des films les plus regardés de la plateforme. Après Army of the Dead en 2021, c'est donc une nouvelle fois sur la plateforme au logo rouge que le réalisateur de Watchmen a laissé libre cours à son imagination débordante.

Dans cette première partie de ce space opera, nous faisons la connaissance de Kora, une ancienne guerrière d'un empire galactique dirigé par un empereur tyrannique, qui a trouvé un havre de paix dans une colonie pacifique habitée par des paysans. Mais cette tranquillité est troublée lorsqu'un général despotique vient piller les récoltes et agresser les habitants. Kora décidé alors de mener une révolte avec l'aide de quelques habitants, et ils partent à la recherche de rebelles dans les planètes voisines, pour se lever contre l'oppression.

Ce casting qui amuse les fans de Game of Thrones

Le casting de Rebel Moon : enfant du feu est mené par Sofia Boutella, qui incarne la guerrière Kora. Autour d'elle, on retrouve notamment Ed Skrein, qui campe le général tyrannique, et Michiel Huisman, qui incarne son allié Gunnar. Pour les fans de Game of Thrones, ces deux acteurs réunis sont un clin d'œil rigolo à la série, car ils ont tous les deux interprété le même rôle, celui de Daario Naharis, l'allié de Daenerys Targaryen, dans les saisons 3, 4, 5 et 6.

Le même personnage Daario Naharis interprété par deux acteurs différents dans Game of Thrones

Ed Skrein interprétait le personnage dans ses trois premières apparitions, puis a été remplacé par Michiel Huisman pour le reste de la série. La raison évoquée avait été un conflit d'agenda, mais Ed Skrein avait réfuté cette raison, et avait jugé qu'elle était purement "politique".

On retrouvera les deux comédiens dans la partie 2 de Rebel Moon intitulée L'Entailleuse, qui arrivera le 19 avril prochain sur Netflix. Et les premières images sont déjà disponibles.