Rebel Moon (Netflix): un record vieux de 12 ans pour Zack Snyder

Le film "Rebel Moon" de Zack Snyder sera divisé en deux parties sur Netflix, et la première partie représente un véritable record pour le réalisateur depuis "Sucker Punch" sorti en 2011.

Rebel Moon : Zack Snyder est de retour sur Netflix

Plus de deux ans après Army of the Dead, le cinéaste Zack Snyder est de retour sur Netflix avec le film original Rebel Moon, un space opera dantesque, qui sera divisé en deux parties. Le premier opus, baptisé Enfant du feu, sortira le 22 décembre prochain. Le deuxième volet, L'Entailleuse, est attendu le 19 avril 2024.

En préparation depuis vingt ans dans l'esprit de Zack Snyder, Rebel Moon suit le destin de Kora (incarnée par Sofia Boutella), une ancienne soldate de l'Imperium, un empire interstellaire brutal, qui trouve refuge sur Veldt, un satellite agricole paisible. Cependant, la tranquillité de Veldt est perturbée lorsque l'amiral Atticus Noble (Ed Skrein), sous les ordres du régent tyrannique Balisarius (Fra Fee), arrive avec des intentions hostiles.

Kora se lance alors dans une mission pour rassembler des guerriers et défendre Veldt. Elle s'associe à des personnages tels que Gunnar (Michiel Huisman) et un robot nommé Jimmy (avec la voix d'Anthony Hopkins). Snyder, qui a également servi de directeur de la photographie, décrit le film comme une confrontation entre David et Goliath, symbolisant la lutte éternelle entre le bien et le mal, tout en promettant des séquences d'action emblématiques de son cinéma.

Le réalisateur a également confié qu'il s'attendait à ce que son film soit comparé à la saga Star Wars. Rien que ça !

Un record depuis Sucker Punch

Ces dernières années, en particulier depuis sa collaboration avec Warner Bros pour les films du DC Extended Universe, Zack Snyder nous a habitués à des films relativement longs. Le record étant bien sûr détenu par sa version director's cut de Justice League, avec plus de quatre heures de film. Army of the Dead durait également près de deux heures et demi, et il faut remonter à Sucker Punch, sorti en 2011, pour trouver un long-métrage de moins de deux heures dans sa filmographie.

Et alors qu'en raison de son ambition démesurée, on s'attendait également à une durée record pour les films Rebel Moon, le premier volet ne durera finalement que 110 minutes, soit 1 h 50. Une bonne nouvelle pour les spectateurs qui se plaignent de plus en plus de la durée de certains films récents, à l'image d'Oppenheimer, ou encore Killers of the Flower Moon.

Connaissant Zack Snyder, il n'est cependant pas impossible qu'une version longue du film voit le jour plus tard.