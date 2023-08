Rebel Moon sur Netflix : le nouveau film de Zack Snyder se dévoile avec un trailer exceptionnel !

Netflix a dévoilé la première bande-annonce de "Rebel Moon", le space opera en deux parties de Zack Snyder qui s'annonce impressionnant et extrêmement ambitieux.

Première bande-annonce de Rebel Moon

Zack Snyder a commencé à collaborer avec Netflix avec Army of the Dead (2021), mettant ainsi de côté les super-héros. Un film plus modeste si on le compare aux productions DC du réalisateur. Mais ce dernier n'a visiblement rien perdu de son ambition démesurée. C'est ce qu'on remarque en premier lieu devant la bande-annonce de Rebel Moon (vidéo en une d'article) dévoilée par Netflix.

Sofia Boutella - Rebel Moon ©Netflix

Plus de trois minutes d'images pour montrer l'univers grandiose qu'imagine Zack Snyder depuis 20 ans. Le cinéaste voulait raconter "une histoire de David contre Goliath", et il l'a visiblement fait au travers d'un space opera explosif.

Le Star Wars de Zack Snyder

On découvre dans la bande-annonce Kora (Sofia Boutella), "une enfant de la guerre" qui a visiblement beaucoup perdu par le passé. Elle, et d'autres guerriers, devront affronter le Monde-Mère pour mettre fin aux guerres et au pouvoir tyrannique. Clairement, la bande-annonce ne cherche pas à donner beaucoup d'éléments scénaristiques, mais mise surtout sur les images pour dépeindre l'univers de Rebel Moon.

Rebel Moon ©Netflix

Là-dessus, Zack Snyder impressionne. Il donne l'impression d'avoir mêlé Star Wars, Dune et d'autres éléments de mythologies tout en reproduisant son style reconnaissable sur certains plans (on pense aux ralentis de 300). Et autre preuve de l'ambition du réalisateur, Rebel Moon a été construit en deux parties. La première, Enfant du feu, sortira le 22 décembre sur Netflix. La deuxième, L'Entailleuse, est annoncée pour avril 2024.

Enfin, au casting, on retrouve du lourd avec en plus de Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Bae Doona, Jena Malone, Ed Skrein ou encore Anthony Hopkins en voix off.