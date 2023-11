Rebel Moon : un trailer sublime pour le film événement Netflix

Un nouveau trailer de la première partie du film "Rebel Moon" de Zack Snyder a été dévoilé par Netflix. Et ça annonce du très lourd. Rendez-vous le 22 décembre pour découvrir le résultat !

Rebel Moon sur Netflix : c'est quoi ce film de science-fiction ?

Le DCEU est bien de l'histoire ancienne pour Zack Snyder ! Après avoir passé presque toute sa carrière chez Warner Bros, le réalisateur de 300 a trouvé chez Netflix un nouveau partenaire pour laisser libre cours à son imagination fertile. Ainsi, après Army of the Dead, le réalisateur présentera bientôt au monde entier son nouveau bébé, Rebel Moon. Ce space opera dantesque a été imaginé en deux parties : la première, Enfant de feu, sortira le 22 décembre, et la deuxième, baptisée L'Entailleuse, est attendue le 19 avril 2024.

Ce long-métrage qui germe dans l'esprit de Zack Snyder depuis plus de deux décennies suit le destin de Kora, une ancienne soldate d'un empire interstellaire brutal dénommé le Monde-Mère, qui trouve la tranquillité dans une colonie pacifique de fermiers baptisée Veldt. Mais son repos est de courte durée lorsqu'un amiral brutal débarque, sous les ordres du tyrannique Balisarius, avec des intentions hostiles. La jeune femme se lance alors dans une mission aux confins de la galaxie pour rassembler des guerriers et défendre Veldt.

Au casting, on retrouve Sofia Boutella dans le rôle de Kora, mais également Michiel Huisman, Djimon Hounsou, Charlie Hunnam, Doona Bae, Ray Fisher, et Ed Skrein.

Un nouveau trailer explosif

La bande-annonce de la partie 1 de Rebel Moon dévoilée par Netflix (et disponible en tête de cet article) nous promet un blockbuster de science-fiction à la hauteur des attentes. La patte de Zack Snyder, qui officie également en tant que directeur de la photographie, se fait ressentir dès les premiers instants avec un long-métrage qui s'annonce visuellement époustouflant. À noter que, pour la quatrième fois, Zack Snyder collabore avec Junkie XL à la musique.