Rebel Moon : Zack Snyder prépare un film Netflix dans la veine de Star Wars

Zack Snyder va-t-il, comme David Fincher avant lui, s'acoquiner avec Netflix sur le long terme ? Après "Army of the Dead", le réalisateur prépare un nouveau projet titré "Rebel Moon" pour la plateforme.

Zack Snyder et Netflix, une entente qui marche

Sans doute encore un peu marqué par la collaboration avec Warner sur l'univers DC, Zack Snyder se tourne maintenant vers Netflix à la recherche d'un espace où il aura une liberté plus ample. La plateforme américaine donne de la place aux grands noms pour qu'ils s'expriment. On a pu le constater avec le très long The Irishman de Martin Scorsese, avec l'oscarisé Roma qu'aucun producteur traditionnel ne voulait soutenir, avec Mank de David Fincher et donc avec Army of the Dead. Un film de casse avec des zombies dans lequel Zack Snyder a pu se faire plaisir (voir notre critique). Visiblement, sa collaboration avec Netflix s'est bien passée puisque les deux vont remettre le couvert pour Rebel Moon.

Rebel Moon : le début d'une licence dans la veine de Star Wars ?

The Hollywood Reporter annonce que le cinéaste va produire, co-écrire et réaliser ce projet de science-fiction pour la plateforme au logo rouge. Nous serons donc encore privés d'une sortie dans les salles pour l'une de ses créations. Il nous concocte cette fois un récit de science-fiction qui va se dérouler au sein d'une colonie pacifique qui va être menacée par une armée baptisée les Balisarus. Une jeune femme au passé trouble va être désignée pour voyager dans la galaxie et recruter des guerriers sur différentes planètes. Zack Snyder décrit le projet comme un mélange entre Star Wars et le cinéma d'Akira Kurosawa. Ce qui sonne comme une évidence sachant que George Lucas s'est clairement inspiré d'une partie du travail du réalisateur japonais.

Star Wars, épisode 4 : Un nouvel espoir ©Lucasfilm

L'ambition avec Rebel Moon est de commencer à bâtir un univers qui pourra s'étendre par la suite. L'avenir nous le dira mais il y a fort à parier que le film sera le début de quelque chose de plus grand. Army of the Dead, justement, a rapidement eu deux autres extensions (Army of the Thieves et la série animée Army of the Dead: Lost Vegas).

En début d'année, Zack Snyder confiait être en train de plancher sur un film basé sur la légende du Roi Arthur. Rebel Moon passera visiblement avant lui, ainsi que devant son prometteur long-métrage sur Napoléon qu'il envisage toujours de faire. Le début du tournage est attendu lors du premier trimestre 2022.