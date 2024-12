Reboot d’American Psycho : on connaît le nouvel interprète de Patrick Bateman

Après avoir déjà été adapté en un film devenu culte, "American Psycho" va être revisité dans un long-métrage dirigé par Luca Guadagnino. Et le réalisateur italien a trouvé son Patrick Bateman.

American Psycho va faire peau neuve

Ayant déjà fait grand bruit à sa parution en 1991, le roman de Bret Easton Ellis American Psycho a vu sa popularité accroitre suite à son adaptation en film. Sorti en 2000, le long-métrage nous fait suivre l’histoire de Patrick Bateman, un jeune homme riche et beau. Celui-ci cache toutefois un aspect de sa personnalité. Car il est en réalité un psychopathe haïssant les pauvres, les homosexuels et les femmes, qui torture et tue de nombreuses victimes dans son appartement.

Suite à sa sortie, le film scénarisé et réalisé par Mary Harron est devenu culte. Il a notamment fait forte impression grâce à la performance habitée de Christian Bale dans le rôle de Patrick Bateman. Plus de vingt ans plus tard, une nouvelle version d’American Psycho se prépare. Si une série avait été évoquée en 2021, il s’agira finalement d’un nouveau long-métrage. Et on sait désormais qui en tiendra le rôle principal.

Austin Butler sera le nouveau Patrick Bateman

Comme nous l’apprend Variety, Austin Butler succèdera à Christian Bale dans le rôle de Patrick Bateman. L’acteur américain poursuit donc son ascension à Hollywood avec un nouveau rôle phare. Ces dernières années, il est notamment apparu dans Once Upon a Time… in Hollywood avant de tenir le rôle principal d’Elvis et de jouer Feyd-Rautha dans Dune : deuxième partie. Il a aussi incarné le major Gale dans la série Masters of the Air.

Austin Butler va donc collaborer pour la première fois avec Luca Guadagnino. Car c’est le cinéaste italien qui dirigera la nouvelle version d’American Psycho. On ne sait pas encore s’il s’agira de son prochain projet, mais Variety affirme qu’il vient justement de terminer le tournage d’un nouveau film. Intitulé After the Hunt, celui-ci est porté par Julia Roberts et Andrew Garfield.

Une nouvelle adaptation du livre, et non un reboot du premier film

Il est important de préciser que le nouveau American Psycho ne sera pas un remake du film de 2000. Il s’agira plutôt d’une nouvelle adaptation du livre écrit par Bret Easton Ellis. Scott Z. Burns a été chargé de scénariser cette nouvelle adaptation.

La nouvelle version d’American Psycho n’a pas encore de date de sortie. Les fans de Luca Guadagnino pourront toutefois bientôt découvrir son nouveau film, Queer. Si celui-ci n’a pas non plus de date de sortie, il devrait arriver dans les cinémas français en première partie d’année 2025.