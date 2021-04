American Psycho : une série est en préparation

Vous reprendrez bien un peu de Patrick Bateman ? Vingt ans après le film culte qui a révélé Christian Bale aux yeux du monde, une nouvelle adaptation d’« American Psycho » va voir le jour. Toutefois, ce sera sous forme de série télévisée que cette célèbre œuvre verra le jour.

American Psycho : dans la tête d’un tueur en série

Bret Easton Ellis a toujours été un écrivain très controversé aux Etats-Unis. Auteur de romans sulfureux dépeignant une jeunesse nihiliste et dépravée, il écrit en 1991 son œuvre la plus célèbre (et la plus polémique) : American Psycho. Le livre qui décrit un yuppie non seulement imbuvable, mais surtout meurtrier sanguinaire, provoque un véritable scandale. Son éditeur lui-même refuse de publier le roman. Cependant, la subversion attirant le public, le roman sera un grand succès.

À tel point qu’en 2000, une adaptation cinématographique sera réalisée par Mary Harron. Le film va, lui aussi, être un succès grâce à une performance absolument hallucinante de Christian Bale dans le rôle du terrifiant Patrick Bateman. Au casting, l’acteur sera entouré d’autres futures grandes stars telles que Justin Theroux, Reese Witherspoon ou bien encore Jared Leto.

Patrick Bateman (Christian Bale) - American Psycho ©Universal Pictures

À noter, par ailleurs, que American Psycho dispose d’une suite. Avec Mila Kunis dans le rôle principal, le long-métrage est néanmoins à oublier, tellement il est médiocre.

Patrick Bateman de retour à la télévision

C’est Kevin Beggs, le président de Lionsgate TV, qui a annoncé la nouvelle d’une adaptation télévisée de American Psycho. Peu de détails ont été donnés sur la série pour le moment, excepté le fait que le projet est entré en développement :

Nous venons de terminer Dear White People, qui a été une très bonne expérience. Blindspotting arrive bientôt, et American Psycho est en cours de développement.

La nouvelle d’une série télévisée résulte d'une certaine logique. En effet, les reproches adressés au film de 2000 concernent souvent son manque de profondeur par rapport au livre. Une série permettrait alors d’explorer de manière bien plus détaillée le personnage de Patrick Bateman, comme cela est le cas dans le roman.

Lionsgate semble en tout cas avoir le vent en poupe ces dernières années. En effet, American Psycho n’est pas le seul film dont le studio veut poursuivre l’aventure sur le terrain de la série télévisée. Rappelons qu’actuellement, Lionsgate développe également une série Saw. De même, le studio produit The Continental, spin-off TV de la saga John Wick.