Reboot Pirates des Caraïbes : un personnage féminin pour remplacer Jack Sparrow ?

Disney compte toujours sur la franchise "Pirates des Caraïbes" mais veut lancer une nouvelle dynamique sans Jack Sparrow. Il se pourrait que ce reboot se présente avec un personnage principal féminin. Une actrice est déjà évoquée pour prendre le rôle.

Au coeur de cinq films, Jack Sparrow n'est plus désiré par Disney pour le futur de Pirates des Caraïbes. Un sixième projet est en ce moment en préparation mais ne sera définitivement pas une suite. On se dirige vers un reboot, qui va installer de nouveaux enjeux et, forcément, des nouveaux personnages. La popularité très discutable de Johnny Depp ces derniers temps doit freiner aussi le studio pour continuer sa collaboration avec lui. Rien de mieux qu'un reboot pour profiter de la marque Pirates des Caraïbes sans s'encombrer d'une mauvaise publicité. Disney est une firme familiale et évite au maximum de s'engager dans des polémiques.

Si les fans de Johnny Depp ont milité pour son retour dans une pétition, elle n'aura pas porté ses fruits. Rhett Reese et Paul Wernick ont été engagés initialement pour écrire le scénario mais le duo a quitté le navire. C'est alors le créateur de la série Chernobyl, Craig Mazin, qui a accepté de s'occuper de cette tâchée, aidé par Ted Elliott.

Le reboot de Pirates des Caraïbes miserait sur une femme

Le célèbre insider Daniel Richtman fait beaucoup parler de lui en ce moment avec quelques scoops. L'un d'eux concerne ce nouveau film Pirates des Caraïbes. Il avance que Disney aimerait débuter une aventure avec un personnage principal qui serait une femme. Parfait pour trancher par rapport à Jack Sparrow et épouser les questions de diversités qui animent Hollywood. Le studio aurait même déjà quelqu'un dans son viseur : Karen Gillan. On l'a suivi dans le MCU dans la peau de Nébula ainsi que dans les deux films Jumanji. Disney a pu l'observer, aussi, dans L’Appel de la forêt, le projet récupéré lors du rachat de la Fox et qui a sacrément bidé au box-office.

Comme toutes les rumeurs, les habituelles pincettes sont nécessaires pour ne pas trop s'emballer en attendant une éventuelle confirmation. Que Karen Gillan prenne le rôle ou pas, l'idée de relancer la franchise avec une femme en tête d'affiche n'a rien de fondamentalement surprenant dans l'époque que l'on traverse. Le monde des pirates étant très masculins et musclés, une héroïne pourrait lui apporter une autre saveur.

Aucun réalisateur n'est encore annoncé, ni une date de sortie.