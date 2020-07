Rec : le film d'horreur culte projeté en 4DX en Espagne

Rec, le film d'horreur réalisé par le duo Pablo Plaza et Jaume Balagueró va revenir sur les écrans espagnols, mais avec du renouveau. Le long-métrage sera disponible dans les salles en 4DX.

Rec, un film d’horreur culte

Réalisé par Paco Plaza et Jaume Balagueró, Rec sort en 2007 en France. Ce film d’horreur, en plus d’être un succès critique et commercial est à la fois considéré comme un des meilleurs films du genre found footage. Dedans, Angela (Manuela Velasco), journaliste pour une télévision locale, relate la vie nocturne des Espagnoles pour son émission Pendant que vous dormez. Accompagnée de son cameraman Pablo (Pablo Rosso), elle passe la nuit dans une caserne de pompiers. Tout se passe bien jusqu’au coup de fil d’une vieille dame. Angela et Pablo suivent les pompiers et découvrent sur place des voisins très inquiets. Quand un policier déjà sur place est gravement blessé et que le bâtiment entier est mis sous quarantaine, le reportage d’Angela va enfin sortir de la routine…

Rec a eu trois suites et a conclu la franchise en 2014. Un remake américain appelé En quarantaine a aussi vu le jour un an après la sortie de l’original en 2008.

Faire l’expérience de Rec en 4DX

En projetant un film d’horreur en 4DX, le but est de rendre un simple visionnage en une expérience sensorielle qui ne laissera personne de marbre. C’est ce que compte faire Filmax avec le long-métrage Rec, nous annonce le site bloody-disgusting. La société de production catalane a décidé de projeter le film d’horreur dans les cinémas proposant la 4DX en Espagne.

L’expérience d’un film en 4DX est possible depuis quelques années en France dans des cinémas précis. Cette technologie promet 21 effets synchronisés pendant la projection. Grâce à la 4DX, les spectateurs peuvent pratiquement tout ressentir de manière intense : l’air, l’eau, la chaleur, les odeurs, les vibrations, et même des éléments comme le brouillard, le vent ou la lumière. On comprend alors tout l'intérêt d’aller voir un film d’horreur en particulier. Les fans de sensations fortes pourront se faire peur de manière encore plus réelle.

L’idée de projeter un film culte dans les cinémas espagnols est bien sûr une décision également commerciale. Filmax, la société de production qui est derrière Rec, tient à soutenir les cinémas Gran Via en Espagne. Malheureusement, ce type de projection pour Rec ne devrait pas avoir lieu chez nous. Mais si vous êtes de passage en Espagne dans les prochaines semaines, vous saurez quoi aller voir.