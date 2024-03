Ce soir à la TV : ce western culte tiré de faits réels a inspiré une expression

Ce soir Arte diffuse le western "Règlements de comptes à OK Corral" qui s'inspire du véritable duel entre le clan Wyatt et le clan Clanton. Cette fusillade marqua les esprits et donna lieu à une expression courante.

Règlements de comptes à OK Corral : une légende de l'Ouest

Adepte des westerns, et connu notamment pour Les Sept Mercenaires (1960), John Sturges s'est également fait remarquer avec Règlements de comptes à OK Corral (1957). Porté par Burt Lancaster et Kirk Douglas, le long-métrage suit Wyatt Earp, un shérif qui se rend à Fort Griffin dans l'espoir d'arrêter Ike Clanton et son clan. Sur place, il découvre que ce dernier s'est échappé, et que le shérif Cotton Wilson l'a laissé faire. Il croise ensuite Doc Holliday, un joueur de poker d'abord peu enclin à sympathiser avec le shérif. Finalement, l'un va aider l'autre, et ensemble, ils retourneront à Dodge City, la ville de Wyatt, où Clanton refait parler de lui.

Règlements de comptes à OK Corral ©Paramount Pictures

Sur le papier, cette histoire n'a rien de plus mémorable que celle d'autres westerns. Mais ce récit relate en fait le véritable duel entre le clan Earp et le clan Clanton. Un affrontement qui a d'ailleurs inspiré plusieurs films. En effet, avant que le producteur Hal B. Wallis ne s'intéresse à la légende de l'Ouest Wyatt Earp, John Ford avait déjà raconté, d'une tout autre manière, l'opposition des deux clans dans La Poursuite infernale (1946). Règlements de comptes à OK Corral s'éloigne lui grandement de l'histoire réelle pour se concentrer sur la relation entre Wyatt et Doc Holliday. Ce qui permet à Burt Lancaster et Kirk Douglas de marquer encore une fois les esprits avec ce western surprenant, sombre et assez déprimant.

Une histoire vraie et une expression

Bien que le fameux règlement de comptes du titre du film n'arrive qu'à la fin et soit plutôt expédiée, cet affrontement reste un des plus célèbres dans l'histoire de la conquête de l'Ouest. Il ne dura qu'une trentaine de secondes, le 26 octobre 1881 à Tombstone dans l'Arizona, près de l'enclos Old Kindersley (O.K. Corral). C'est là que la fusillade éclata entre les frères Wyatt, Morgan et Virgil Earp, accompagnés de Doc Holliday, et Frank McLaury, Tom McLaury, Billy Claiborne, Ike Clanton et Billy Clanton. Si Ike et Billy s'enfuirent de ce combat, les frères McLaury furent tués. En face, Morgan et Virgil Earp, ainsi que Doc Holliday, furent simplement blessés.

Les vainqueurs de ce duel furent, dans un premier temps, accusés de meurtres, avant que les charges contre eux ne soient abandonnées. Cependant, leur victoire fut de courte durée puisque de nombreuses tentatives d'assassinats eurent lieu par la suite, donnant lieu à une série de représailles. C'est alors quelques mois plus tard que Virgil et Morgan furent assassinés. Wyatt, de son côté, décéda des années plus tard, en 1929, après avoir entamé une chevauchée de deux semaines pour retrouver les assassins de ses frères.

Cette histoire est en tout cas devenue tellement mythique, et le film de John Sturges avec, que la phrase "règlements de comptes à OK Corral" est devenu une expression courante, signifiant "une mise au point très énervée entre deux parties adverses" rappelait France Inter dans son podcast.