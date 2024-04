Enquête sordide, noirceur et prison corse : découvrez le palmarès de Reims Polar 2024

Au terme de Reims Polar 2024, 4e édition du Festival international du film policier, les jurys ont décerné leurs prix, récompensant des portraits puissants et des plongées saisissantes dans des univers très troubles... On fait le point sur le palmarès.

Clôture de Reims Polar 2024

Au soir du 13 avril 2024, les différents jurys de Reims Polar 2024, 4e Festival international du film policier, ont dévoilé le palmarès de la Compétition et de la Compétition Sang neuf. Dans les murs de la capitale mondiale du champagne, les idées, le sang, les rires et l'effroi ont fusé. Et les bulles dans lesquelles se sont enivrés les festivaliers étaient composées d'autant de lumières et légèreté que de noirceurs profondes.

Blood for Dust ©Original Factory

Sur les routes dans les motels du Midwest, Blood for Dust et The Last Stop in Yuma County jouent des codes d'un néo-noir amoureux des années 70, chacun à un bout du champ. Le premier jouant un réalisme sombre à la matière sociale étouffante pour raconter un homme brisé par une société ravagée par la crise économique et pris à reculons dans le banditisme, le second, un exercice jouissif de tension et de massacre dans un diner du désert d'Arizona, avec une galerie de personnages-types tirés d'un imaginaire joyeux de série B.

Et entre ces deux films américains de la compétition, c'est le meilleur du film policier international qui a été découvert avec notamment le thriller carcéral français Borgo, le polar israélien à la fois lumineux et sordide Highway 65, l'unique - encore - film de vengeance d'Adilkhan Yerzhanov et le policier chinois Only the Rivers Flows.

Palmarès de Reims Polar

Le Grand Prix décerné par le jury composé Danièle Thompson, Camille Chamoux, Laetitia Dosch, Caryl Férey, Noémie Lvovsky, Arnaud des Pallières et Nicolas Pariser, est allé à Highway 65, de la réalisatrice israélienne Maya Dreifuss.

Daphna (Tali Sharon) - Highway 65 ©TS Productions

Highway 65 se distingue dans la compétition pour plusieurs raisons. À commencer par le fait qu'il soit un vrai "detective movie", centré sur une agent de police lancée envers et contre tous dans une enquête sordide et retorse. Alors que la majorité des autres films en compétition ont exploré le genre "policier" au sens large, s'intéressant à d'autres professions comme se plongeant dans l'univers des criminels, Highway 65 raconte l'élucidation d'une disparition dans une petite ville israélienne où l'enquêtrice Daphna a été muté de Tel-Aviv.

Avec un rythme patient et des étirements de séquences pour dresser au trait plein le portrait captivant et renversant d'une femme en lutte contre l'écrasant patriarcat de sa société israélienne, Highway 65 est porté par la performance remarquable de sa lumineuse actrice principale Tali Sharon.

Le Prix du Jury a récompensé Only the Rivers Flows de Wei Shujun, déjà remarqué au Festival de Cannes 2023, et Borgo de Stéphane Demoustier. Le film chinois, sombre et poisseux, livre un regard désespérant sur l'âme humaine mais intéressant sur la réalité de la société chinoise, quand dans Borgo, sur une note moins amère et même douce, une "matonne" dérive avec une forme troublante de tendresse dans le banditisme corse. Un film qui peut apparaître trop longtemps en surface de son sujet, mais que la performance toujours solaire et idéale d'Hafsia Herzi place très haut dans les propositions policières françaises récentes.

Adilkhan Yerzhanov à la maison

Trois autres prix ont été décernés. Le Prix Police, décerné par un jury de policiers et cadres de la police nationale, est allé au polar criminel allemand Shock.

Le Prix du public est allé à la comédie noir américaine The Last Stop in Yuma County, sans doute le film dont la joie et l'action, décorrélées des enjeux contemporains, a le plus engagé les spectateurs de Reims Polar 2024.

Enfin, le Prix de la Critique, constitué de critiques de cinéma, a récompensé le nouveau film d'un habitué de Reims Polar, Steppenwolf d'Adilkhan Yerzhanov. Une présence pour la troisième année consécutive après Assaut en 2022 et Goliath en 2023. Il avait déjà éte récompensé pour Assaut du Grand Prix et du Prix de la Critique en 2022, puis du Prix du Jury pour Goliath. Cette année Adilkhan Yerzhanov reçoit donc les honneurs du jury critique de Reims Polar, pour son film de vengeance impitoyable, de nouveau logé au fin fond d'un Kazakhstan désertique où règne la loi du plus fort. Son duo de personnages principaux, un ancien flic devenu tortionnaire et une jeune femme simple d'esprit, réussit à sortir du déluge de violence une émotion unique.

Le Prix Sang Neuf

Enfin, le Prix Sang Neuf, décerné par un jury composé de François Busnel, Céleste Brunnquell, Pablo Pauly, Linh-Dan Pham et Stéphane Foenkinos, a été reçu par Stephan Komandarev pour Blaga's Lessons. Une saisissante coproduction bulgare et allemande qui évite l'écueil du misérabilisme de son sujet grâce à une mise en scène saisissante.

Blaga, 70 ans, est une ancienne enseignante d’une grande rigueur morale. Mais lorsque des escrocs lui dérobent l’argent qu’elle avait économisé pour la tombe de son mari, elle commence progressivement à perdre ses repères entre le bien et le mal.

Blaga's Lessons arrive au cinéma le 8 mai 2024.