La Reine des Neiges 3 : Disney a une excellente nouvelle pour les fans

Anna et Elsa seront bientôt de retour sur nos écrans dans "La Reine des Neiges 3" ! Et nous avons enfin des nouvelles de l'avancée du film, un an après son officialisation par Disney.

La Reine des Neiges : Elsa et Anna superstars

À sa sortie sur les écrans en 2013, le film La Reine des Neiges est une déflagration. Immense succès en salles (1.3 milliard de dollars de recettes), il devient le plus grand succès de tous les temps pour un film d'animation. Il met en scène l'histoire de deux sœurs, Elsa et Anna, vivant dans le Royaume d'Arendelle. Très complices dans leur enfance, elles sont séparées à la suite d'un accident causé par les pouvoirs magiques d'Elsa.

La jeune reine, dotée du pouvoir de glacer tout ce qu'elle touche, se retrouve isolée du monde, terrifiée à l'idée de blesser ceux qu'elle aime. Anna, quant à elle, grandit dans l'ignorance de ce secret, se demandant pourquoi sa sœur l'évite.

L'histoire prend un tournant dramatique lorsque, lors de son couronnement, Elsa perd le contrôle de ses pouvoirs et plonge Arendelle dans un hiver éternel. Effrayée par la réaction de ses sujets, elle s'enfuit dans les montagnes, laissant derrière elle un royaume en proie au chaos. Anna, déterminée à sauver sa sœur et son royaume, se lance dans une quête épique, accompagnée d'un vendeur de glace nommé Kristoff, de son renne Sven et d'un drôle de bonhomme de neige nommé Olaf.

Contrairement aux dessins animés classiques de Disney, La Reine des Neiges se distingue par l'absence de grand antagoniste, et surtout par l'absence de la traditionnelle histoire romantique entre l'héroïne et un prince. Il met davantage l'accent sur l'amour fraternel à travers l'histoire d'Elsa et Anna.

La Reine des Neiges 3 : où en est le film ?

Le succès de la suite, sortie en 2019 (qui dépasse le premier volet au box-office), a montré à quel point le public était attaché à leur histoire. Dans La Reine des Neiges 2, on retrouve nos héroïnes préférées confrontées à de nouveaux défis. Cette fois-ci, elles partent à la recherche de l'origine des pouvoirs d'Elsa, ce qui les conduit dans une forêt enchantée, loin d'Arendelle. Accompagnées de leurs fidèles amis, elles découvrent des secrets sur leur passé et l'histoire de leur royaume.

Après deux films au succès fou (qui vont même avoir droit à leur propre zone à Disneyland), c'est donc en toute logique qu'un troisième volet a été annoncé par Disney en 2022. Et aujourd'hui enfin, nous avons des nouvelles du retour d'Elsa et Anna !

En effet, Jennifer Lee, la réalisatrice de la saga, était présente au BFI London Festival ce jeudi 5 octobre. Elle en a donc profité pour évoquer La Reine des Neiges 3 avec une excellente nouvelle : le projet avance très bien (et très vite). Elle a ainsi déclaré avoir été"époustouflée" par ce qu'elle avait déjà vu émanant de l'équipe créative qui travaille dur sur ce nouveau film.

Concernant l'intrigue, nous n'avons pas encore d'informations, cependant Jennifer Lee a précisé qu'ils avaient lancé ce troisième volet car Marc E. Smith, le scénariste du deuxième long-métrage, était arrivé avec une "idée incroyable".

On rappelle que La Reine des Neiges 2 se terminait sur le mariage de Kristoff et Anna, et que cette dernière devenait la Reine d'Arendelle. De son côté, Elsa devenait la protectrice de la forêt enchantée, et la paix était enfin de retour dans le Royaume. On peut donc imaginer qu'un nouvel élément perturbateur viendra semer le trouble dans le Royaume.